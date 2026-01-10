影／粉貓咪舞蹈工作室公益演出 舞動關懷溫暖穩祥護理之家長者

▲粉貓咪舞蹈工作室號召秀水分校、花壇分校近50位大朋友、小朋友，前往彰化縣福興鄉「穩祥護理之家」進行公益演出，以舞蹈與笑容，陪伴爺爺奶奶度過一段溫馨又感動的午後時光。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「當我老了，不再是原來的我。請理解我，對我有一點耐心。」一句溫柔的提醒，道出長者內心最深的期盼。粉貓咪舞蹈工作室10日下午號召秀水分校、花壇分校近50位大朋友、小朋友，前往彰化縣福興鄉「穩祥護理之家」進行公益演出，以舞蹈與笑容，陪伴爺爺奶奶度過一段溫馨又感動的午後時光。

活動現場氣氛熱絡，孩子們隨著音樂舞動，展現活力與童真，長者們也隨節奏拍手、露出笑容，護理之家洋溢著久違的歡樂氣息。透過舞蹈表演，團員們不僅帶來視覺享受，更以實際行動傳遞關懷，讓長輩們感受到被理解、被陪伴的溫暖。

粉貓咪舞蹈工作室成立於2011年，團長陳純玲秉持「樂觀純真、智慧獨立、快樂自信」的核心理念，15年來致力於舞蹈教育與品格培養。陳純玲表示，「粉色」象徵樂觀與純真，「貓咪」代表智慧與獨立，「舞蹈」則展現快樂與自信，期盼學員在學習舞蹈的過程中，能以正向態度面對挑戰，勇於思考、不輕言放棄，並將快樂與善意分享給社會。

陳純玲也分享自身的心路歷程，她認為福報來自日常生活中一點一滴的善行與正念，包括孝敬父母、助人布施、廣結善緣與存好心念。她說，透過參與利益眾生的行動，付出與奉獻而不求回報，才能在無形中累積福田。「今天看到爺爺奶奶臉上的笑容，所有團員與家長心中都充滿感恩與感動。雖然演出只有短短一個小時，但相信愛與溫暖，會長久留在他們心中。」