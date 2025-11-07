影／「粥餅倫」朝聖周杰倫遭黃牛詐騙得逞 報警氣罵：坑人的玩意兒、太可恨了！

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

中國網紅「粥餅倫」（本名白獻英）因神似周杰倫而爆紅，近日卻自曝遭詐騙，損失4000元人民幣（約新台幣1萬7400元）。他在社群透露，七月中接到一名自稱粉絲的微信聯絡，聲稱擁有周杰倫武漢場「內部票」並以每張2000元價格兜售。

由於此前粥餅倫曾在直播中提及搶不到門票，這回聽聞內部票消息相當心動，當晚便轉帳購買兩張9月濟南場門票。不料臨近演出，對方突然改稱給不了票，但能提供武漢場票券，但最終仍未交票，且訊息也是一再推拖。他最後決定去派出所報警尋求警方協助，無奈表示：「不知道得賣多少張餅，才能把這4000元賺回來」

粥餅倫到派出所報警後，警方已經展開立案調查。並呼籲大家提高警覺，切勿輕信陌生人。他也無奈表示：「詐騙真的太可恨了」但經過這次事件後，長了教訓就行了。

中國網紅「粥餅倫」控訴為買周杰倫演唱會門票，遭黃牛詐騙近新台幣2萬元。（圖／抖音：粥餅倫；IG：jaychou）

