影／粿粿2年前嫌「太黏」 開玩笑「以後分開」成真

昔日看似恩愛的明星夫妻，粿粿跟丈夫范姜彥豐，如今丈夫卻公開爆料妻子婚外情。（圖／翻攝自粿粿唉居）





昔日看似恩愛的明星夫妻，粿粿跟丈夫范姜彥豐，如今丈夫卻公開爆料妻子婚外情，兩人過去的感情狀況也被翻出，范姜彥豐更在粿粿懷孕期間，天天幫她擦油按摩，在她疑似長妊娠紋時，還難過得哭出來，但在兩年前，粿粿卻覺得夫妻倆做什麼都在一起，想要有自己的空間，還開玩笑說以後要分開，如今一語成讖。

藝人粿粿vs.范姜彥豐：「什麼都一起洗澡也一起，（我們洗澡也一起洗耶），我們好像應該要有一些自己的空間，從今以後我們就分開。」

廣告 廣告

粿粿一語成讖，兩年前的這番話，是否有意不得而知，范姜彥豐爆出老婆粿粿婚內出軌，過去甜蜜畫面如今看來格外諷刺。藝人范姜彥豐：「反正就有一次剛好是她生日，因為我們都是獅子座，偶然發現，欸妳生日離我的生日很近欸，我就回覆她祝她生日快樂，然後她就突然回我了，兩個人才開始聯繫上。」

過去范姜彥豐對粿粿算是一見鍾情，當了網友一年多，粿粿才開始接受范姜追求。藝人粿粿vs.范姜彥豐：「當初他一直很想約我去狼人殺，沒成功他就先約了我去看貓咪。」

兩人回憶第一次約會，就是一起去看貓喝咖啡，范姜彥豐和粿粿結婚後，也開了YouTube頻道放閃，看得出來范姜彥豐非常愛粿粿，懷孕期間還天天幫她擦妊娠油。藝人范姜彥豐：「我印象中很深刻就是我那時候，我自己看我其實我也快哭出來，我就想說我們就是這麼努力都在幫她，每天擦油這樣子然後，怎麼還會有妊娠紋，那個其實是她，當天穿鬆緊褲壓出來的痕跡。」

如今粿粿爆出婚外情，兩人上節目抽的籤也成了神預言。藝人粿粿：「第74籤我是下籤，南北東西都難出，此卦誠恨很無窮，聽起來很沒有希望籤耶。」

昔日恩愛，如今已成泡影，范姜彥豐將近十年的深情，卻等到粿王戀情。



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

●王子發文：越線是因為心疼 名律師看完點「1句話」有矛盾

●范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境

