影／紀念總理160週年誕辰 鄭麗文：天下為公絕非天邊遙不可及彩虹

紀念總理孫中山160週年誕辰，主席鄭麗文強調：「天下為公」的理想絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是要在一步一步堅持下、逐漸實踐。（圖：國民黨 文傳會提供）

紀念中國國民黨總理孫中山160週年誕辰，國民黨今天（12日）在中央黨部舉辦獻花與紀念活動。黨主席鄭麗文致詞時指出，「天下為公」的理想絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是要在一步一步堅持下、逐漸實踐。強調我們不只要帶給2300萬人美好的未來與兩岸和平，也要帶給整個人類和平大同。

鄭麗文偕同副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭及中常委和黨務主管，向總理銅像獻花致敬。致詞時指出，今天適逢孫中山先生誕辰，非常感謝年輕的文傳會主管，在短短不到一週時間內，就能安排如此具國際水準的演出。今天表演者如此年輕，已經在他們的舞台上發光發熱，甚至成為台灣之光、華人之光。事實上總理孫中山當年創建興中會時只有28歲，和剛剛表演者的年紀差不多；辛亥革命成功時，總理也才45歲。她表示今天台灣的年輕人，在160年後呼應了百年前轟動全球、驚動亞洲，在人類歷史上創下光輝的一頁，成立了全亞洲第一個民主共和國。革命過程中拋頭顱、灑熱血的都是一群年輕人。

廣告 廣告

鄭麗文表示，在國際的舞臺上，年輕朋友把「天下為公」的大同思想，用最年輕的語言在國際舞台上，接受全世界的掌聲和肯定，這是中國國民黨所要學習的，國民黨要向這群年輕人學習、要向這群年輕人致敬。，

鄭麗文強調，不到一週時間，年輕朋友就把總理所堅持、也是國民黨最高境界與理想的《禮運大同篇》，融入年輕世代最熟悉、最喜愛的語言，透過舞蹈、音樂，讓大家看到國父的思想絕對不是大家所想像中的「太老」、「過時」、「教條」。年輕朋友用歌聲和舞蹈證明，它還是可以感動全世界的年輕人。

適逢國父誕辰，鄭麗文也非常感謝總理後人孫雅麗女士特別趕到現場，共同參與盛會。希望「天下為公」的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步一步的堅持下，逐漸的實踐。強調國民黨不只是要帶給2300萬人美好未來與兩岸和平，還要帶給整個人類和平大同。讓這個理想不再只是幻想和夢想，而是一代接一代都要努力實踐的目標。（張柏仲報導）