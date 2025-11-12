影／紀念總理160週年誕辰 鄭麗文：天下為公絕非天邊遙不可及彩虹
紀念中國國民黨總理孫中山160週年誕辰，國民黨今天（12日）在中央黨部舉辦獻花與紀念活動。黨主席鄭麗文致詞時指出，「天下為公」的理想絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是要在一步一步堅持下、逐漸實踐。強調我們不只要帶給2300萬人美好的未來與兩岸和平，也要帶給整個人類和平大同。
鄭麗文偕同副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭及中常委和黨務主管，向總理銅像獻花致敬。致詞時指出，今天適逢孫中山先生誕辰，非常感謝年輕的文傳會主管，在短短不到一週時間內，就能安排如此具國際水準的演出。今天表演者如此年輕，已經在他們的舞台上發光發熱，甚至成為台灣之光、華人之光。事實上總理孫中山當年創建興中會時只有28歲，和剛剛表演者的年紀差不多；辛亥革命成功時，總理也才45歲。她表示今天台灣的年輕人，在160年後呼應了百年前轟動全球、驚動亞洲，在人類歷史上創下光輝的一頁，成立了全亞洲第一個民主共和國。革命過程中拋頭顱、灑熱血的都是一群年輕人。
鄭麗文表示，在國際的舞臺上，年輕朋友把「天下為公」的大同思想，用最年輕的語言在國際舞台上，接受全世界的掌聲和肯定，這是中國國民黨所要學習的，國民黨要向這群年輕人學習、要向這群年輕人致敬。，
鄭麗文強調，不到一週時間，年輕朋友就把總理所堅持、也是國民黨最高境界與理想的《禮運大同篇》，融入年輕世代最熟悉、最喜愛的語言，透過舞蹈、音樂，讓大家看到國父的思想絕對不是大家所想像中的「太老」、「過時」、「教條」。年輕朋友用歌聲和舞蹈證明，它還是可以感動全世界的年輕人。
適逢國父誕辰，鄭麗文也非常感謝總理後人孫雅麗女士特別趕到現場，共同參與盛會。希望「天下為公」的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步一步的堅持下，逐漸的實踐。強調國民黨不只是要帶給2300萬人美好未來與兩岸和平，還要帶給整個人類和平大同。讓這個理想不再只是幻想和夢想，而是一代接一代都要努力實踐的目標。（張柏仲報導）
其他人也在看
鄭麗文上任新氣象 紀念孫中山誕辰前女偶像、饒舌歌手先唱跳
[Newtalk新聞] 國民黨今（12日）在中央黨部舉行總理誕辰160週年紀念日活動，在國民黨主席鄭麗文上任後立刻帶來新氣象，除了邀請孫中山先生曾侄孫女孫雅麗到場，在鄭麗文率領眾人向總理銅像進行獻花儀式前，陸續讓偶像女團、饒舌歌手、舞團上台演出，博得鄭麗文的高度讚賞。 在鄭麗文率領眾人向總理銅像進行獻花儀式前，陸續由女練習生女團體TOH、女歌手Zhana、饒舌歌手、築夢者舞團等表演者進行開場表演，有人將鄭麗文喊出的「羊群變獅群」融入歌詞後，還有日前甫在日本Red Bull BC One世界決賽的贏得世界冠軍的築夢者舞團成員「猴王」黃政嘉，在現場邊跳邊唸《禮運大同篇》，鄭麗文還相當捧場的大聲尖叫歡呼。 鄭麗文致詞提到，感謝年輕的國民黨文傳會主管，在短短不到一個星期的時間，能安排如此國際水準的演出，他們如此年輕就已經在舞台上發光發熱，甚至已經是台灣之光、華人之光。大家不要忘記，孫中山創立的時候才28歲，跟該才表演者的年紀差不多；辛亥革命成功的時候，孫中山才45歲，在百年前成立全亞洲第一個民主共和國，在革命當中拋頭顱、灑熱血的都是年輕人。 鄭麗文表示，今天第一組表演團體所演唱的《別害怕》，她新頭殼 ・ 15 小時前
鄭麗文創新請辣妹熱舞紀念國父誕辰 被黨內暗酸「只想靜靜看國父」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國民黨主席鄭麗文新上任後在今（12）日首度主持中常會，並適逢國父孫中山160年誕辰紀念，黨中央除舉辦獻花致敬紀念活動，還...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
續推板醫園區BOT 侯友宜：醫院一定要蓋 (圖)
新北市長侯友宜（立者左）12日列席議會備詢時，針對板橋醫療園區BOT案指出，當初衛福部已核定興建板醫園區，但健保署要降病床數，他已和衛福部溝通盼互退一步，但醫院一定要蓋，病床一部分轉做長照，目前仍在溝通中。中央社 ・ 14 小時前
爭取港澳包機直飛台東 黃建賓盼中央獎勵推動
（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣國民黨立委黃建賓今天表示，中央應加強政策誘因，提供獎勵機制，推動港澳包機直航台東，振興東部觀光旅遊。中央社 ・ 13 小時前
平日午間套餐大受好評 屋馬加碼延長至年底再推鍋物、小農果飲
【民眾網諸葛志一台中報導】屋馬自九月推出平日午餐套餐後，不到兩個月銷售數千份大受好評，為回應廣大消費者的熱烈支 […]民眾日報 ・ 14 小時前
主持中常會處女秀適逢國父誕辰 鄭麗文：要給年輕人舞台
為紀念中國國民黨總理孫中山先生160週年誕辰，國民黨今(12)日於中央黨部舉辦獻花致敬及紀念活動。鄭麗文主席致詞時指出，希望天下為公的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步一步的堅持下，逐漸的實踐。她說，「我們不只是要帶給2,300萬人美好的未來與兩岸的和平，甚至帶給整個人類和平大同」。讓此理想不再是幻想跟夢想，是一代接一代都要努力實踐的目標。中天新聞網 ・ 14 小時前
爭取參選台北市長 吳怡農盼黨內有志者儘早表態
（中央社記者葉素萍台北12日電）壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長。不過，傳出黨內有人點名行政院副院長鄭麗君很適合出戰台北市長，對此，吳怡農今天說，公開邀請有志向的人，儘早表態、宣布爭取，公平競爭、透過民調方式，找到最強候選人。中央社 ・ 13 小時前
不要命！颱風還沒走釣客竟到出海口釣魚 遭海巡署函送花蓮縣府開罰
海巡署東部分署第12岸巡隊呼籲颱風期間花蓮災害應變中心已發布劃定公告警戒區，未經許可進入警戒區，將依法開立舉發單並函送花蓮縣政府裁處，依災害防救法第55條可裁處新臺幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。岸巡隊表示，為確保民眾自身安全，颱風來襲期間請切勿前往海邊、岸際觀...CTWANT ・ 14 小時前
摸清「沈伯洋底細」將出招？邱毅斷言2關鍵
[NOWnews今日新聞]中國重慶公安日前宣布，針對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋正式立案調查；隨後，中國官媒《央視》在9日上午釋出名為「起底台獨沈伯洋」的影片，聲稱可透過國際刑警組織對...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
川普新令收緊簽證嚴審健康財務 入境移民美國恐更難
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）政府最新發布的一項指示，可能讓患有特定疾病（如糖尿病或肥胖）或缺乏足夠經濟資源的外國人更難申請美國簽證，無論是短期訪問還是長期居留。中央社 ・ 14 小時前
周玉蔻批韓國瑜「降格為國台辦主任」 坐等梁文傑出來電
針對中國制裁民進黨立委沈伯洋並威脅透過國際刑警抓捕，總統賴清德昨（11日）呼籲立法院長韓國瑜出面聲援，韓今（12日）形容此舉如「自己生病，讓別人吃藥」，並建議賴應廢除民進黨台獨黨綱、撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法，才能解決問題。對此，資深媒體人周玉蔻批評韓的言論將自身角色降格為中國「國台辦主任」，並表示坐等陸委會副主委梁文傑以金句妙語「電他」。鏡新聞 ・ 14 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前