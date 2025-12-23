(影) 紅場變印度舞台？萬名印勞抵俄 網疑恐被送上戰場 烏要制裁中國勞工

[Newtalk新聞] 根據俄羅斯媒體報導，約有一萬名來自印度的勞工近日抵達莫斯科，引發外界關注。網路流傳的影片顯示，在莫斯科紅場，來自印度的移民播放印度音樂、載歌載舞，以自身文化吸引不少俄羅斯民眾注意。相關畫面曝光後，在網路上掀起討論，有網友質疑其中是否有人將被派往前線，並關注其未來動向。





報導指出，這批印度人士是以勞務工人身分進入俄羅斯，主要作為補充勞動力的一環。俄羅斯總統普丁負責與國際組織永續發展關係的特別代表鮑里斯．季托夫（Boris Titov）表示，俄羅斯正面臨嚴重勞動力短缺問題，預計明年至少還將有 4 萬名印度勞務移民進入俄羅斯市場。季托夫強調，印度勞工對基礎建設與產業發展具高度貢獻，並以杜拜為例，指出其城市建設在很大程度上仰賴印度工人。

對印度而言，勞務移民同樣具有重要經濟意義。數據顯示，2024 年印度收到的海外匯款金額高達 1,290 億美元，成為全球最大僑匯收入國之一，勞工輸出被視為支撐其外匯收入的重要來源。





另一方面，烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭將在今年年底前，對在俄羅斯軍工企業工作的中國公民實施制裁。他進一步指出，制裁對象也包括為俄羅斯侵略行為辯護、透過流行文化宣傳俄羅斯影響力的人士，以及利用體育生涯與公眾關注度，美化或合理化俄羅斯侵略行動的運動員。





澤連斯基強調，烏克蘭將持續透過制裁手段，打擊一切協助或包裝俄羅斯侵略行為的個人與團體，以維護國際秩序與自身國家安全。

