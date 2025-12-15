影/紅燈越線被攔查！左營「行動軍火庫」後座擺鋸刀鎮暴槍

左營分局文自派出所於昨（14）日晚上10時許，在左營區文自路與重立路口發現一輛汽車停等紅燈時超越停止線，上前攔查。盤查過程中，員警目視可及車內後座有疑似刀械及槍械物品，立即通報支援並請車內4名民眾下車受檢。

左營分局文自派出所於昨（14）日22時許執行巡邏勤務，發現 一輛自小客車內暗藏眾多殺傷性武器 ，警方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》現行犯將駕駛陳男逮捕 。（圖/警方提供）

經查，車內槍械及刀具為駕駛陳男所有，警方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》現行犯將其逮捕，並附帶搜索該車輛。警方共查獲空氣槍1把、鎮暴槍1把、高壓氣瓶6罐、掃刀1把、鋸刀1把及球棒2組等違禁品。

警方調查後將46歲的陳男移送橋頭地檢署偵辦，其餘3名乘客則列為關係人製作詢問筆錄。其中空氣槍、鎮暴槍送鑑識中心鑑驗，掃刀依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》沒收，其餘器械依《社會秩序維護法》沒入。

警方共查獲空氣槍1把、鎮暴槍1把、高壓氣瓶6罐、掃刀1把、鋸刀1把及球棒2組等違禁品。（圖/警方提供）

紅色框為鎮暴槍，藍色框為空氣槍。（圖/警方提供）

警方呼籲，非法持有或攜帶槍械、刀械已嚴重危害公共安全，警方將持續加強取締，維護社會治安。

