(影) 紅軍城危殆 瑟爾斯基親上前線! 俄軍企圖圍城 裝甲縱隊反遭殲滅

[Newtalk新聞] 俄軍近期集中兵力，對頓涅茨克州的紅軍城地區發起大規模進攻，烏軍也調派精銳部隊進行防禦，雙方展開激烈的交戰。面對俄軍的猛烈攻勢，烏克蘭武裝部隊總司令亞歷山大．瑟爾斯基 ( Oleksandr Syuskyi ) 也親自前往紅軍城前線視察，烏軍部隊也憑藉著縝密的反擊行動，持續干擾著俄軍的進攻計畫。





X 推主「david D.」指出，在對紅軍城地區發起大規模進攻後，俄軍派遣第 51 軍的主力部隊試圖推進紅軍城北部地區的戰線。然而，該部隊卻遭到烏軍第 14 旅的猛烈反擊並因此受到重創，隨後在烏軍第 14 旅以及第 7 空降突擊軍等部隊的夾擊下瀕臨覆滅。「david D.」表示，如果俄羅斯第 51 軍無法達成推進北部地區戰線的目標，俄軍試圖包圍紅軍城的計畫就無法實現，併吞紅軍城的難度將進一步上升。

俄軍近期對紅軍城地區發起大規模進攻，部分俄軍士兵甚至直接滲透進同樣位於該地區的米爾諾赫拉德市。 圖：翻攝自 @NSTRIKE01 X 帳號





與此同時，X 推主「NSTRIKE」也稱，部分俄軍士兵已經成功滲透進紅軍城的米爾諾赫拉德市，並在該市鎮內發動小規模的破壞活動。烏軍方面也緊急派遣無人機展開偵查，準備消滅所有入侵的俄軍士兵。





X 推主「rainbow7852」也引用烏克蘭第 7 空降突擊軍的作戰報告表示，烏軍目前正在紅軍城、米爾諾赫拉德地區與俄軍部隊激烈交戰。雖然部分俄軍部隊已經成功滲透進紅軍城，但仍無法鞏固自身陣地，俄軍部隊針對米爾諾赫拉德的機械化進攻也遭烏軍擊退，至少 5 輛裝甲車、 2 輛卡車被摧毀，另有 14 名俄軍士兵死亡。





據烏克蘭情報部門近日聲稱，普丁已下令俄軍在11月中旬前奪取烏東重鎮「紅軍城」。 圖：翻攝自 X





針對俄軍大規模進攻紅軍城的計畫，瑟爾斯基在抵達紅軍城前線後，接受採訪稱，紅軍城地區的局勢目前仍十分嚴峻，「但俄軍目前仍無法實踐包圍烏軍部隊的目標」。瑟爾斯基指出，俄軍正在不斷進行戰術的調整，從原先的大規模部隊直接衝擊，改為利用城市掩護、避免正面交鋒的戰法。





瑟爾斯基強調，為了防禦俄軍的攻勢，烏克蘭派遣了以精銳突擊部隊為主、無人機部隊為輔的協同作戰部隊，透過嚴密的合作行動反擊俄軍的攻勢。雖然烏軍已經成功重挫了俄軍的進攻部隊，但瑟爾斯基認為，紅軍城地區的激烈衝突可能無法在短時間內結束，「多布羅皮利亞地區的戰鬥目前仍在持續進行中」。





烏克蘭第 7 空中突擊旅近期發布最新的前線作戰報告，宣布成功剷除滲透進紅軍城地區並朝平民開火的俄軍小隊，同時也炸毀了被俄軍部隊當作據點的建築。 圖：擷取自 @nexta_tv X 分享影片





除了進攻紅軍城外，俄軍也對同樣位於頓聶茨克州的重要城市「利曼」發起了突襲行動。推主「NOELREPORTS」指出，烏軍「阿爾坦」( Artan ) 偵察部隊近期直接襲擊了利曼地區的俄軍陣地，透過裝甲車的火力直接壓制俄軍士兵，隨後使用手榴彈「清除」了俄軍挖掘的戰壕，部分俄軍士兵也在遭遇襲擊後選擇主動投降，成為烏軍的俘虜。

