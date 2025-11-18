(影) 紅軍城威脅7天解除！ 瑟爾斯基指揮大規模反攻 F-16加入哈爾科夫戰場
[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已超過三年，雙方近期在頓涅茨克州的紅軍城地區展開激烈交戰，前線地區的衝突局勢也持續升溫。近期有消息稱，烏軍準備在紅軍城地區，發起由烏克蘭武裝部隊總司令亞歷山大．瑟爾斯基 ( Oleksandr Syrskyi ) 指揮的大規模反攻，驅逐來犯的俄軍部隊。與此同時，烏軍部隊也積極的在多地前線發起攻勢，打擊俄軍的陣地與軍備，進全力扭轉戰場的形勢。
X 推主「all over again」發布推文指出，瑟爾斯基目前已經抵達紅軍城前線，準備發起大規模反攻行動，預計集結多支烏軍精銳部隊的戰鬥能力， 7 天內解除俄軍侵略部隊對紅軍城造成的威脅。「all over again」也調侃稱，如果烏軍成功擊退俄軍部隊，普丁吞併整個頓巴斯地區的夢想將再次破滅，「動員 17 萬兵力打 4 年都攻不下紅軍城，怎麼可能拿下整個頓巴斯呢」。
另一方面，推主「Visioner」也分享影片稱，一支協助烏克蘭抵禦俄軍的喬治亞游擊隊近期在沃夫昌斯克地區作戰時，消滅了一支試圖滲透進烏克蘭城市並製造破壞的俄軍小隊，並俘虜了其中兩名俄軍士兵，成功化解了俄軍侵略者可能對烏軍部隊造成的危害。
X 推主「rainbow7852」也表示，烏克蘭空軍的 F-16 戰機目前正在哈爾科夫的上空作戰，並持續針對赫里亞尼基夫卡地區的俄軍陣地發動空襲，削弱俄軍的進攻能力。「rainbow7852」認為，對烏克蘭來說， F-16 正式投入使用是 2025 年烏克蘭戰場上最大幅度的變化，強調烏軍將利用 F-16 的強大戰力，繼續打擊入侵烏東地區的俄軍部隊。
X 推主「The Ministry Of Ungentlemanly Warfare」也分享消息指出，一輛烏軍的 T-64BV 坦克在沙赫塔爾斯克地區與俄軍部隊近距離作戰時，成功擊毀一輛俄軍 MT-LB 坦克。與此同時，一輛準備襲擊烏軍第 225 營陣地的俄羅斯坦克也在發動襲擊前，意外踩到友軍布設的反坦克地雷，被當場炸毀。
X 推主「MilitaryNewsUA」則分享烏軍最新的發明：地面式 FPV 無人機。「MilitaryNewsUA」表示，所謂的「地面式 FPV 無人機」是由多枚地雷組成的小型車輛，輪胎部位採用烏軍的 TM-62 反坦克地雷，可在偵查並鎖定敵方目標後自行追擊，對目標造成巨大的傷害。
