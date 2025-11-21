(影) 紅軍城巷戰激烈死傷慘重！烏軍無人機與F-16連環重創俄指揮網

[Newtalk新聞] 烏俄戰爭持續激烈，近期多則前線畫面曝光，從無人機精準打擊、F-16 空中任務，到頓涅茨克波克羅夫斯克激戰情勢，再到土耳其海軍武器測試，均引發國際關注。





烏克蘭「鳳凰無人機系統團」近日在頓涅茨克州科斯蒂安季尼夫卡戰線以 FPV 無人機成功摧毀俄羅斯 PPRU-1「Ovod」移動防空指揮所。熱成像畫面顯示，無人機命中後引發爆炸並造成毀損，同時擊中兩輛卡車與至少 4 名俄軍士兵。





PPRU-1 為俄軍罕見的高價值防空協調平台，負責整合包括 Strela-10 在內的短程防空系統。該裝備被毀恐短期削弱俄軍在頓涅茨克方向的空中監控與反無人機能力。「鳳凰團」隸屬烏克蘭國境衛隊，於 2025 年 10 至 11 月已多次摧毀俄軍坦克與 Grad 多管火箭系統，凸顯無人機在消耗戰中對敵後勤與指揮系統的精準打擊效能。

俄軍動用了十多萬兵力猛攻紅軍城，遭到烏軍的強烈抵抗。 圖：翻攝自 @osintdefenderIT X 帳號





透過烏克蘭空軍 F-16AM 低空執行對地任務的影像顯示，戰機翼下掛載 8 枚 GBU-39 SDB 精準滑翔炸彈、2 枚 AIM-9L 空對空飛彈及 2 枚 AIM-120C 中程飛彈，呈現多用途負載配置。





GBU-39 SDB 為 250 磅級小直徑精準炸彈，具 110 公里滑翔距離與 5–8 公尺誤差範圍，讓 F-16 能在敵方防空範圍外攻擊地面目標，降低飛行員風險。根據 2025 年軍事報告，烏軍已使用 SDB 進行超過 300 次地面攻擊。烏克蘭於 2024 年接收 F-16 後，2025 年逐步轉向支援地面部隊，並累計攔截逾 1300 枚空中威脅，顯示烏軍空中力量正從防禦走向攻守兼備。





19 日的前線更新顯示，頓涅茨克重要補給樞紐舊名紅軍城的波克羅夫斯克（Pokrovsk）戰事持續惡化。俄軍在城市西北工業區與東北住宅區推進，烏軍則在中區發動至少三次反擊並造成數十名俄軍傷亡。衛星地圖顯示俄軍雖逐步包圍城市，但推進速度放緩，此情勢與 ISW 與 Meduza 同日報告一致。





俄羅斯軍 隊已推進 至靠近 迪 納索 韋定 居點 的住宅區，烏克蘭軍隊已發動三次局部反擊，消滅數十名俄羅斯士兵。 圖翻攝自 X @NSTRIKE01







烏克蘭官員指出，約 300 名俄軍已滲入市區，但尚未形成完全包圍。雙方因巷戰傷亡持續攀升。





土耳其國防企業 MKE 宣布，在「TCG Fatih」導彈護衛艦上完成自製 127 公厘艦炮的首次實彈射擊。影像顯示炮台連續射擊並成功命中海面目標，為「Denizhan」海軍武器本土化項目的一大里程碑。此次計劃也將為北約武力及俄烏戰爭帶來更多新變數。

