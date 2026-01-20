(影) 紅軍城成刑場！俄精銳空降師遭屠殺 無人機近距獵殺畫面曝光

[Newtalk新聞] 多段近日 X 上流傳的戰場影片顯示，烏克蘭東部紅軍城一線戰事急遽升溫，俄軍在多個方向遭遇重創，相關畫面引發高度關注。





根據烏克蘭第 7 空降突擊軍傘兵發布的戰況通報，僅在過去一週內，俄軍在紅軍城周邊地區即出現約 370 人傷亡。其中，俄羅斯精銳部隊第 76 空降師損失尤為慘重，已被迫規劃於本月底前分階段增援，以填補前線戰力缺口。





影片同時顯示，烏軍在米爾諾赫拉德（Myrnohrad）附近持續固守關鍵防線，成功阻斷俄軍試圖在紅軍城西北方向集結兵力的行動，令俄方攻勢受挫。

另一段畫面則由俄羅斯人士自行拍攝，捕捉到一架 FPV 無人機精準擊中俄軍人員的瞬間。影片中爆炸發生時距離極近，突顯無人機已成為戰場上極具殺傷力的「即時獵殺工具」。





此外，還有影像顯示，烏克蘭軍隊對俄軍一處基地發動猛烈打擊，現場爆出巨大火焰，伴隨大量灰色濃煙直竄空中，顯示攻擊威力驚人。





一段影片也顯示，俄軍士兵乘坐敞篷拖車試圖突進烏軍陣地，卻在行進途中遭烏軍無人機鎖定追擊，最終遭到攻擊，行動失敗。

