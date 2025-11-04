(影) 紅軍城決戰逼近？俄喊冬季攻勢拿下頓涅茨克 烏軍籌畫「圍魏救趙」

[Newtalk新聞] 隨著刺骨寒冷逐漸降臨東歐，俄烏戰場又再次來到了艱難的凜冬時期。澤連斯基稱俄軍已部署約 17 萬名士兵，準備佔領波克羅夫斯克（舊稱紅軍城）。而《RBC-Ukraine》引述烏克蘭軍方消息人士指出，波克羅夫斯克局勢在近幾周明顯惡化，哈爾科夫——庫皮揚斯克雖暫時穩住，但也沒好到哪去。





烏克蘭頓涅茨克地區。圖：翻攝自 X《 NOELREPORTS 》





波克羅夫斯克一線，俄軍投入千餘名士兵控制城市區域，鐵路將他們與烏軍占領區分割開來。普丁表示已經包圍了烏克蘭守軍，而烏克蘭武裝部隊總司令亞歷山大．瑟爾斯基（Олександр Сирський）稱目前雙方皆未能形成合圍，城市中部、西部和北部分別爆發數次突襲行動與交火。

東歐的秋季將使地面泥濘不堪，不少坦克遭困田野。圖：翻攝自 X《Special Kherson Cat》





一旦波克羅夫斯克陷落，俄軍便能獲得充足的補給，得以將兵力輻射至萊曼、西韋爾斯克和科斯季揚季尼夫卡等區域，乃至整個北頓涅茨克都將陷入危機。該消息人士估計，俄羅斯今年冬季應該會以頓涅茨克做為主攻方向，目的是在春天前取得足夠戰果。





在頓涅茨克另外一處，多布羅皮利亞戰線，烏克蘭正嘗試圍魏救趙。《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）報導稱，瑟爾斯基表示正在對多布羅皮利亞突出部施加壓力，以迫使俄軍分散兵力，阻礙其針對波克羅夫斯克的行動。





據傳烏克蘭也投入非常規作戰單位。《德國之聲》指出基輔於周六（２）宣布向波克羅夫斯克部署特種部隊，同日俄國防部則表示已成功俘虜 2 名烏特種部隊成員。

