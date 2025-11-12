(影) 紅軍城缺兵告危 ! 俄軍趁霧突襲逼近城區 烏軍東部戰線面臨崩潰邊緣
[Newtalk新聞] 據《金融時報》報導，烏克蘭東部重鎮紅軍城及鄰近城市米爾諾赫拉德（Myrnohrad）戰況惡化，烏軍兵力正面臨嚴重短缺，士兵疲憊、逃兵激增，整個防線岌岌可危。
烏克蘭與西方軍事分析人士指出，紅軍城方向的防禦密度已降至臨界點，平均每公里前線僅有 4 至 7 名步兵駐守，遠低於正常防禦所需。烏方檢察機關 10 月間登錄約 2 萬起逃兵案件，顯示戰場壓力已超出士兵極限。
前國防部副部長維塔利·傑伊涅加（Vitalii Deineha）警告，若繼續「不惜一切代價」死守紅軍城，恐重演巴赫穆特與阿夫迪夫卡的悲劇。他呼籲軍方「趁還能撤離時儘速行動」，以避免陷入混亂與大量傷亡。
與此同時，俄軍正加大對紅軍城的攻勢。據烏克蘭國家安全部第 7 軍通報，約有 300 名俄軍部隊利用濃霧與惡劣天氣掩護，強行推進市區。由於能見度低，烏軍在開闊地帶進行空中偵察與打擊的能力受到嚴重限制。
烏克蘭方面釋出多段前線影片顯示，第 155 基輔安娜全法裝機械化旅（155th Mechanized Brigade）的 FPV 無人機操作員在紅軍城對俄軍突擊隊展開精準清剿行動，擊退多名入侵步兵。在鄰近的羅丁斯克（Rodynske），烏軍坦克也對俄方佔據的多層建築進行猛烈炮擊，試圖遏制敵軍滲透。
另一方面，俄羅斯國防部則公開了一段罕見畫面，顯示一架米格-31K 戰鬥機發射 Kh-47M2「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈。這款飛彈可攜帶常規或核彈頭，射程達 2,000 公里，顯示莫斯科正以戰略威懾手段為東線作戰提供火力支援。
更多Newtalk新聞報導
(影) 扎波羅熱戰線崩潰！俄軍猛烈狂轟 烏軍5地失守 沃夫昌斯克變廢墟
已做好對普丁開戰準備! 德軍司令 : 隨時協助向俄羅斯邊境部署80萬北約部隊
其他人也在看
中國海軍「福建號」正式入列服役向台海及美國釋放什麼信息
中國航母福建號正式入列，向美國及台海釋放什麼訊息？福建號作為中國海權實力延伸的一個里程碑，對美國海軍控制西太平洋會形成什麼挑戰?BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前
「軍傳媒」無人機航空母艦崛起，全球潮流勢不可擋
Asia Times在11月初的報導中指出，中國正積極以中小型艦載無人機取代傳統載人機，衛星照片拍到江蘇大洋船廠下水一艘特殊艦船，其尺寸遠小於現役航空母艦尺寸，更像是個實驗性平台，顯見中國同時發展已無人航空母艦的艦隊方式追上美國的航母大國地位。鏡新聞 ・ 5 小時前
影/陸隱形無人機「攻擊-11」正式服役！可單獨執行斬首任務
大陸空軍於11日迎來成立76週年紀念日，在官方發布的週年紀念宣傳片中，一款飛翼隱形無人機「攻擊-11」公開亮相，標誌著該型無人機已正式服役，引發各界關注。這是全球首款正式服役的飛翼隱形無人機。中天新聞網 ・ 19 小時前
反潛直升機在空飛行正駕駛離座如廁 海軍：影響飛安暫停任務派遣
鏡週刊10日報導指出，海軍反潛航空指揮部發生3起飛安爭議，包括反潛直升機正駕駛於飛行時跑到機身後方如廁。海軍艦隊指揮部今天說明，陳姓中校執行飛行任務期間，離開駕駛座影響飛安，已暫停飛行任務派遣。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
強弓飛彈、雷達量產有徵兆 這家公司公告獲「某國防單位」9億大單
國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額的規模將破兆元，其中，攔截高度可達70公里的強弓飛彈及雷達系統，將列為重點量產項目之一，在兆元特別預算即將揭曉的前夕，國內知名射頻微波通訊晶片及模組研發與製造的全訊公司，上週突然發出重訊，表示接獲某國防單位「高功率固態放大器組合」共兩項自由時報 ・ 1 天前
央視首次公開中國空軍有人「殲-20」／無人「攻擊-11」戰機協同作戰畫面
[Newtalk新聞] 中國官媒《中央電視台》（CCTV）今（11）日播出專題影片，首次公開解放軍空軍先進戰鬥機與無人機進行有人/無人協同作戰的實戰化畫面。央視宣傳片中特別以「威龍1號」與「玄龍08」的「酷炫代稱」稱呼，真實對應機型分別為殲-20與攻擊-11，以有人戰機無人機的緊密配合，宣傳中國空軍智能化作戰能力邁入新階段。 據央視報導，這段畫面顯示「威龍1號」戰鬥機作為指揮核心，帶領多架「玄龍08」無人作戰飛機執行偵察、干擾與精準打擊任務，形成「有人主導、無人輔助」的體系化作戰模式，大幅提升戰場感知與火力投射效率。專家分析，此次公開象徵中國已掌握第六代戰機關鍵技術之一的忠誠僚機系統，未來可實現一機控多機，降低飛行員風險並擴大作戰半徑。 畫面為中國空軍成立76週年紀念，發布剪輯空軍訓練實錄的主題微電影《夢遠》，與第15屆珠海航展期間多款無人裝備集中展示相呼應，凸顯中國在無人化、智能化戰爭領域的快速進展。 根據了解，解放軍殲-20戰機，2017年3月正式服役，截至2025年10月底，總產量已突破300架（部分評估甚至超過400架），成為全球裝備數量最多的重型第五代隱形戰機；攻擊-11無人新頭殼 ・ 20 小時前
已做好對普丁開戰準備! 德軍司令 : 隨時協助向俄羅斯邊境部署80萬北約部隊
[Newtalk新聞] 據《今日俄羅斯電視台》（RT） 8 日報導，德國聯合行動司令部司令亞歷山大·索爾弗蘭克中將表示，柏林已做好與莫斯科開戰的準備，並隨時準備協助向俄羅斯邊境部署 80 萬北約部隊。 另據《路透社》報導，今年年初，烏克蘭總統澤連斯基估計，俄羅斯已在烏克蘭動員了 60 萬軍隊。 報導稱，這項假想的部署是去年公開的《德國行動計畫》的一部分，這份長達 1,000 頁的文件規定了，假如《北大西洋公約》第五條集體防禦條款因為西方與俄羅斯的對抗而被觸發，柏林將如何應對。 新型歐洲颱風戰鬥機。 圖 : 翻攝自歐洲戰機公司網站 該計畫的內容包括將德國打造成為一個重要的後勤樞紐，以便從北約各國向俄羅斯方向部署數十萬軍隊和武器裝備。部署必須在衝突爆發後的 180 天內完成。 索爾弗蘭克表示，該計畫可能會很快實施。7 日，他在柏林舉行的德國聯邦國防軍年度會議上表示：「儘管烏克蘭戰爭曠日持久，但俄羅斯仍然擁有強大的軍事潛力，」他並補充說 : 「俄羅斯已經有能力對北約領土發動有限攻擊。」同一天，索爾弗蘭克在接受《路透社》採訪時聲稱，莫斯科「最早明天」就能發動進攻。 《RT》報導指出，德國官員越新頭殼 ・ 1 天前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃品源女兒腎臟感染！醫下通牒「恐丟命」畫面曝
娛樂中心／李汶臻報導唱紅〈小薇〉的57歲歌手黃品源，近年都在中國發展，去（2024）年再婚娶回俄羅斯鋼琴家美女Alina艾琳，兩人的北京婚宴更有「大咖天王」任賢驚喜現身。黃品源與前妻育有一兒一女，其中22歲的女兒黃懷萱（Edelyn），遺傳媽媽巫若萍的荷蘭與原住民血統，混血精緻五官搭配高䠷身材相當吸睛。在美國發展音樂事業的她，日前突在IG限動自爆腎臟感染，一度情況危急、遭醫生警告「差點沒命」，最後還被送進急救室。對於女兒人在他鄉緊急送醫，爸爸黃品源稍早作出回應並曝光女兒的最新病況。民視 ・ 1 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 22 小時前
全台都宣布了！12日停班、停課一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣。根據中央氣象署資料顯示，明（12）日受颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、台灣東部、東南部、南部地區及澎湖有陣雨，大台北及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。另外，由於颱風路徑過去稍微偏西移動並往南修正，因此預估登陸時間將延後至明日傍晚至晚上，暴風圈觸陸時間也會延後至明日清晨。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前