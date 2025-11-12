[Newtalk新聞] 據《金融時報》報導，烏克蘭東部重鎮紅軍城及鄰近城市米爾諾赫拉德（Myrnohrad）戰況惡化，烏軍兵力正面臨嚴重短缺，士兵疲憊、逃兵激增，整個防線岌岌可危。





烏克蘭與西方軍事分析人士指出，紅軍城方向的防禦密度已降至臨界點，平均每公里前線僅有 4 至 7 名步兵駐守，遠低於正常防禦所需。烏方檢察機關 10 月間登錄約 2 萬起逃兵案件，顯示戰場壓力已超出士兵極限。





前國防部副部長維塔利·傑伊涅加（Vitalii Deineha）警告，若繼續「不惜一切代價」死守紅軍城，恐重演巴赫穆特與阿夫迪夫卡的悲劇。他呼籲軍方「趁還能撤離時儘速行動」，以避免陷入混亂與大量傷亡。

與此同時，俄軍正加大對紅軍城的攻勢。據烏克蘭國家安全部第 7 軍通報，約有 300 名俄軍部隊利用濃霧與惡劣天氣掩護，強行推進市區。由於能見度低，烏軍在開闊地帶進行空中偵察與打擊的能力受到嚴重限制。





圖:翻攝自X帳號@Maks_NAFO_FELLA





烏克蘭方面釋出多段前線影片顯示，第 155 基輔安娜全法裝機械化旅（155th Mechanized Brigade）的 FPV 無人機操作員在紅軍城對俄軍突擊隊展開精準清剿行動，擊退多名入侵步兵。在鄰近的羅丁斯克（Rodynske），烏軍坦克也對俄方佔據的多層建築進行猛烈炮擊，試圖遏制敵軍滲透。





另一方面，俄羅斯國防部則公開了一段罕見畫面，顯示一架米格-31K 戰鬥機發射 Kh-47M2「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈。這款飛彈可攜帶常規或核彈頭，射程達 2,000 公里，顯示莫斯科正以戰略威懾手段為東線作戰提供火力支援。

