(影) 紅軍城陷激烈巷戰！烏軍擊退58次滲透行動 蘇梅開啟新一輪接戰

[Newtalk新聞] 近日波克羅夫斯克（舊名紅軍城）現持續陷入激烈爭奪，儘管先前俄羅斯將領曾向普丁表示已完全拿下，但很可能後續遭受反佔領。據《The New Voice of Ukraine》表示，兩軍陷入狀況複雜的街頭巷戰，烏軍正試圖擾亂俄軍的推進。





烏軍仍有紅軍城北郊（綠色部分）的控制權，而灰色地區雙方皆無法穩定控制。圖：翻攝自 X《新‧二七部隊 軍事雜談》





整個戰場的態勢大致被鐵路分為南北兩區域，而鐵路也是這座城市成為高價值目標的重要原因。烏克蘭空降部隊第 7 快速反應軍團指揮官葉夫亨．拉榭丘克（Yevhen Laseychuk）表示，俄軍試圖以小股方式滲透北部社區，但烏軍持續偵測並阻止這些企圖。當提到傷亡數字，他再次向媒體強調俄羅斯不在意人員傷亡，不斷投入兵力進攻，據他的說法，俄方 9 月以來在此地折損近 6,500 人。

俄軍許多戰術基於人數優勢，但要注意與一般認為的「人海戰術」有所區別。 圖：翻攝自 X@alloveragain





烏克蘭《廣場起義報》表示烏克蘭在北面成功防守了俄軍 58 次行動，但仍有大塊「灰色地帶」雙方皆無法長期控制。由於波克羅夫斯克以北從城市轉向開闊地形，而烏軍無人機在田野中表現優於廢墟，故防守壓力較小，相對地，俄軍有人數優勢，南面的城市地形對步兵來說更加有利。





另一方面，X 帳號《NOELREPORTS》表示約有 100 名俄國步兵進入蘇梅地區，赫拉博夫斯克村，並在南部築壕，烏軍正試圖清除該據點。

