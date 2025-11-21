（影）紅軍城雙方傷亡慘重 傳冬季到來前俄軍突破「難度大」

[Newtalk新聞] 烏克蘭紅軍城（Pokrovsk）近日廝殺慘烈，據多個 X 帳號披露消息指出，雙方傷亡慘重的同時，俄軍仍處於下風，不太可能在冬季徹底到來之前突破。但俄軍也聲稱自己將在明（2026）年春天前完全佔領頓涅茨克，俄烏各自表述自己的勝利，實際戰況仍需等官方數字公布。





紅軍城戰況激烈，據消息烏軍當地兵力被俄軍以近 10 比 1 的比例壓制，情勢雖然不穩，但俄軍整體作戰效能持續下滑 圖：翻攝自 X「Chuck Pferrer」





據 X 帳號 「ChuckPfarrer」指出，紅軍城一帶的戰況被評估為「極端吃緊」，烏軍當地兵力被俄軍以近 10 比 1 的比例壓制，情勢雖然不穩，但俄軍整體作戰效能持續下滑，研判在冬季徹底到來前，俄方不太可能取得突破。烏軍當前策略則更偏向「最大化敵軍傷亡」，阻止俄軍利用兵力優勢累積攻勢動能。

而 X 帳號 「all over again」則發文表示，俄軍先前闖入紅軍城地區的部隊已遭到烏軍「基本全數殲滅」。該帳號認為，烏軍逐漸擺脫對美國軍援的依賴，俄軍試圖以武力全面拿下頓巴斯的構想，如今看起來也愈發遙遠。





據消息，俄軍先前闖入紅軍城地區的部隊已遭到烏軍「基本全數殲滅」。圖：翻攝自 X@alloveragain





但俄軍並未完全放棄其作戰目標，一批俄軍單位在遭遇紅軍城的防守後，轉而嘗試迂迴前進、深入格里申方向。烏克蘭第 7 軍也揭露的戰況顯示，俄軍小組曾在米爾諾赫拉德企圖滲透、佔領當地農業設施，結果遭烏方反擊全數擊斃。





據「all over again」發布的影片顯示，烏軍第 3 重型機械化旅在二沃里昌斯克（Dvorichanske）一帶採取罕見「坦克搶進」戰術——在槍林彈雨下，兩輛坦克於敵軍立足前趕抵協助步兵單位。儘管車輛被重創，但全體乘員均安全返陣。





烏克蘭軍事情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）。 圖：翻攝自 X





烏克蘭軍事情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）近日則表示，俄軍已將「在 2026 年春天前完全佔領頓涅茨克州」列入作戰目標，但他直言這是「完全不切實際」。在南線，俄軍希望迫近札波羅熱並透過砲擊與無人機施壓迫使烏軍撤離第聶伯河左岸，不過能否成功仍有極大變數。

