(影) 紅軍城 「死亡溝壑」! 俄軍多地節節敗隊 瑟爾斯基親赴前線指揮反擊

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，近期俄軍加強針對紅軍城、庫皮揚斯克等地區的進攻力度，前線戰況陷入膠著。近期有消息稱，烏軍加強了針對多地前線的反擊力度，並持續對俄軍據點、軍備發動襲擊，試圖逼迫俄軍撤退。與此同時，烏克蘭武裝部隊總司令亞歷山大．瑟爾斯基 ( Oleksandr Syrsky ) 也抵達前線，準備指揮更進一步的反攻行動。





X 推主「Euromaidan Press」指出，烏軍近期在庫皮揚斯克及其周邊地區取得大規模進展，不但徹底封鎖了俄軍滲透城市的路線，還重新奪回了多個定居點，甚至成功切斷了俄軍部隊的補給路線，迫使俄方使用無人機空投補給物資。「Euromaidan Press」認為，目前俄軍已經幾乎喪失人數帶來的優勢，被迫撤退到奧斯基爾河的對岸，暫時放棄了針對庫皮揚斯克地區的軍事行動。







烏軍稱成功化解了俄軍部隊進攻紅軍城的計畫，並重新掌握了鐵路沿線地區的控制權，確保後勤管道暢通。圖為遭到烏軍打擊的前線俄軍部隊，紅圈處皆為屍體。 圖：翻攝自 @front_ukrainian X 帳號





另一方面，X 推主「Sander」稱，在烏軍無人機、步兵部隊的持續反擊下，紅軍城地區的俄軍部隊已經陷入「節節敗退」的窘境。為了維持對紅軍城地區的控制能力，俄軍指揮官決定「不惜一切代價」，每天派遣上百名士兵進入開闊地帶「死守北部防線」。一位烏軍指揮官分析認為，如果烏克蘭不能完全逼退俄軍部隊，俄方可能重新在前線打造突出部，再次威脅「包圍紅軍城」。





「Sander」表示，許多烏軍 FPV 無人機拍下的影片顯示，大量俄軍屍體、損毀車輛被丟棄在紅軍城地區前線，將該地區的開闊平原轉變為「死亡溝壑」，「一次又一次的進攻失敗令俄軍將領感受到巨大的壓力，只能透過犧牲士兵的方式，試圖創造突破性的進展」。





烏軍近期持續與俄軍交戰，並在庫皮揚斯克、紅軍城、扎波羅熱以及赫爾松等多個地區取得戰果。 圖：翻攝自 @AllEvansichuan X 帳號





除了庫皮揚斯克以及紅軍城地區外，烏軍也在頓涅茨克、第聶伯羅彼得羅夫斯克等多地前線對俄軍部隊發動打擊。X 推主「NOELREPORTS」指出，烏軍特種部隊近期在頓涅茨克州前線地區，使用 FP-2 攻擊無人機對俄軍陣地發動攻擊，並成功摧毀一門俄羅斯 BM-27 「颶風」多管火箭砲以及操作人員，重挫了當地俄軍部隊的進攻能力。





「NOELREPORTS」補充稱，在第聶伯羅彼得羅夫斯克的新巴甫洛夫卡方向，一支俄軍機械化部隊發起了進攻行動，並在抵達東南郊區後派遣步兵部隊開始進行登陸作戰。沒想到，俄軍部隊的行蹤已被烏軍完全掌控，多名烏軍飛行員駕駛戰機，隊進攻的俄軍部隊投擲滑翔炸彈，成功迫使俄軍放棄攻勢向後撤退。





俄軍在 11 月份進攻紅軍城的過程中，損失超過 1.5 萬名士兵以及上百特軍事裝備。 圖：翻攝自 @ChuckPfarrer X 帳號





烏克蘭方面也公布了瑟爾斯基抵達前線地區，準備指揮反擊行動的相關影片。「NOELREPORTS」認為，雖然烏方並未公布瑟爾斯基具體前往哪個前線地區，但瑟爾斯基「親自指揮反擊」的消息可能大幅鼓舞烏軍士氣，並成為烏方成功擊退俄國侵略行動的關鍵性因素。

