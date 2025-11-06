影/紐約驚傳汽車爆炸！烈焰沖天濃煙滾滾 6消防員受傷送醫

美國紐約市布朗克斯區5日驚傳一起汽車爆炸事故，現場出現巨大火球與濃煙，導致6名消防員受傷，當局正持續調查起火原因。

紐約驚傳汽車爆炸事件。（示意圖／unsplash）

綜合美媒報導，紐約市消防局（FDNY）表示，當晚約7時06分，消防人員趕赴朗伍德（Longwood）區介於英特維爾大道（Intervale Avenue）與凱利街（Kelly Street）之間的一棟建築前，處理一起車輛起火事故時，汽車突然發生爆炸。

根據現場民眾拍攝的影片顯示，爆炸發生時火光沖天、濃煙翻滾，街道被烈焰照亮，民眾驚慌逃離，場面駭人。爆炸後的汽車與一輛廂型車被燒成焦黑殘骸，街面上滿佈碎片與煙燻痕跡。

據紐約消防局指出，6名消防員在救援行動中受傷，之後被送往雅各比醫院（Jacobi Hospital）接受評估與治療，目前傷勢情況尚未公布。

警方表示，目前暫無民眾受傷的通報，而是故發生後，現場多名消防員與急救人員，持續在殘火中搜尋是否有其他人員。消防局指出，大火在晚上8時19分被控制，至於起火與爆炸原因目前仍在調查中。

