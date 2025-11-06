影/紐約驚傳汽車爆炸！烈焰沖天濃煙滾滾 6消防員受傷送醫
美國紐約市布朗克斯區5日驚傳一起汽車爆炸事故，現場出現巨大火球與濃煙，導致6名消防員受傷，當局正持續調查起火原因。
綜合美媒報導，紐約市消防局（FDNY）表示，當晚約7時06分，消防人員趕赴朗伍德（Longwood）區介於英特維爾大道（Intervale Avenue）與凱利街（Kelly Street）之間的一棟建築前，處理一起車輛起火事故時，汽車突然發生爆炸。
根據現場民眾拍攝的影片顯示，爆炸發生時火光沖天、濃煙翻滾，街道被烈焰照亮，民眾驚慌逃離，場面駭人。爆炸後的汽車與一輛廂型車被燒成焦黑殘骸，街面上滿佈碎片與煙燻痕跡。
據紐約消防局指出，6名消防員在救援行動中受傷，之後被送往雅各比醫院（Jacobi Hospital）接受評估與治療，目前傷勢情況尚未公布。
警方表示，目前暫無民眾受傷的通報，而是故發生後，現場多名消防員與急救人員，持續在殘火中搜尋是否有其他人員。消防局指出，大火在晚上8時19分被控制，至於起火與爆炸原因目前仍在調查中。
⚠️ BREAKING: A vehicle exploded and caught fire in the Bronx, injuring multiple FDNY firefighters. NYPD has shut down the area and called in the bomb squad as investigators work to determine what caused the blast. pic.twitter.com/dOOxPGc2jW
— Timcast News (@TimcastNews) November 6, 2025
