影/紫南宮前出事！超扯賊竊兌幣機「阿sir拔槍還在挖」

南投竹山的知名借發財金廟宇「紫南宮」的旁邊1百公尺，近日發生一起離譜竊案，有位超扯竊賊竟然大白天跑進一間夾娃娃機店，直接破壞店內的兌幣機行竊，不僅土地公「全程觀看」，連員警來了，這位賊還「忘我」的繼續挖。

該名偷到忘我的竊賊，轉頭才發覺員警持槍對著他。 （圖／中天新聞）

據警方的調查，該名男子拿著工具跑來離紫南宮僅1百公尺的這間夾娃娃機店，鎖定店內的兌幣機就開始試圖撬開，不料行跡早已被路過民眾發現，立即通報警方。

員警獲報趕來逮人。 （圖／中天新聞）

竹山分局社寮派出所員警迅速趕抵，該名竊賊竟渾然不知，仍埋頭狂挖破壞兌幣機機台，讓警方好氣又好笑，最後當然是當場抓人，依竊盜罪現行犯當場上銬逮回偵訊，並且移送地檢署偵辦。

