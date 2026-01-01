影/紫南宮馬年錢母元旦10萬人搶領！彰化伯等14天奪頭香

南投竹山紫南宮今(1日)發放丙午馬年錢母，吸引高達10萬人、排隊人龍長達7公里。來自彰化秀水的張先生為替母親祈福，從12月19日就開始排隊等待，等14天終於奪得頭香。

南投竹山紫南宮今(1日)發放丙午馬年錢母，吸引高達10萬人參與。（圖／中天新聞）

紫南宮今年推出馬年祥瑞錢母，預計元旦上午9時起開始發放，因天氣晴朗，天還沒亮就已排滿人潮，現場湧入大批民眾，萬人排隊景象有如「貪食蛇」，畫面相當壯觀，但由於隊伍過長，廟方提早於上午8時30分開始發放。

來自彰化的張先生14天前就到現場排隊成為頭香。（圖／中天新聞）

今年的頭香是來自彰化的張先生，他受訪表示，他騎著重機來排隊領錢母，這是他第3次來紫南宮排隊，今年終於拔得頭籌，拿到馬年金銀紀念套幣特別款。據悉，張先生從19日就先放東西，並準備好瑜伽墊迎接夜排「奮戰」。

廣告 廣告

今年準備5000顆金雞蛋發給信眾。（圖／中天新聞）

紫南宮主任委員莊秋安表示，今年準備5000顆金雞蛋發給信眾，前5000名排入隊伍者，1人可獲1顆，內含兌換券。金雞蛋的禮物相當豪華，包括壹錢金戒指15只、現金6000元紅包20包、「馬上發財」套幣精裝組1200組、馬年福氣項鍊300條、馬年福氣金銀錢母1000組、馬年金錢母2465個。

桃園黃先生成為首個抽到金戒指的得主，他透露這是他第7年來排隊，先前曾抽過2000元現金。此外，還有一名台中的劉小姐，龍年曾抽中過金戒指，今年戴上金戒指來排隊，又幸運抽中6000元現金，讓她又驚又喜。

劉小姐戴上龍年抽到的金戒指來排隊，又幸運抽中6000元。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

迎2026！「3生肖」財運像瀑布狂瀉 3類人當心破財

強烈冷氣團來襲！頭頸四肢保暖不可少 慢性病患最危險

影/同框韓國瑜！鄭麗文親曝「私下互動」嗨喊：他說我像白雪公主