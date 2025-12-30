影/終於等到了！我空軍首架F-16D Block 70在美成功首飛

我空軍採購的F-16 Block 70 戰機已於美東時間12月29日13時在美國南卡羅萊納州順利完成首次試飛，約50分鐘完成科目落地。

F-16 Block 70 戰機。（圖／翻攝自洛馬公司網頁）

據《中時新聞網》報導，這架編號6831的新機，先前於20日進行首次測試滑行時已引發關注。從當時曝光的照片可見，新機配備了適型副油箱（CFT），機尾和機背莢艙上裝有各式電戰及通訊天線，前座試飛飛行員配戴新型HGU-55／P飛行頭盔，該頭盔搭載天蠍式頭盔顯示／瞄準系統（Scorpion HMD）。

機背上的長形莢艙裝載各式電戰及通訊天線，這是雙座機的專屬特色。由於雙座機的機內空間被座艙系統占用，相關設備必須外掛於機背莢艙。

據了解，目前洛克希德·馬丁工廠產線上還有約10架已完成組裝的戰機，將陸續展開接續測試工作。洛馬公司近期已完成保加利亞、斯洛伐克兩國首批F-16 Block 70戰機的交付，接下來可全力投入我國空軍戰機的各項測試工作。

