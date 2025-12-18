（影）結合文化體驗城市移動奢華旅宿 勤美洲際、捷安特共推《騎遇流光》

[Newtalk新聞] 台中勤美洲際酒店攜手自行車文化探索館、GIANT捷安特與旗下的「城市通勤」品牌 Momentum，今（18）日起共同推出跨界住房企劃《騎遇流光・Timeless Ride Encounters》，以雙輪為媒介，將文化體驗、城市移動與奢華旅宿融為一體，開創嶄新的目的地探索方式。





台中勤美洲際酒店指說，本次專案即為將文化賞析、城市移動與旅宿體驗整合為一段具有敘事性的探索旅程，使旅客能以「生活的速度」重新閱讀台中，並以更貼近城市脈動的方式展開旅居體驗。

勤美洲際酒店總經理 Eric Swanson 表示：「以『目的地探索』為品牌靈魂，洲際酒店期望讓旅客透過真實而細膩的方式認識一座城市，而不僅是短暫停留。我們希望透過這次合作，讓旅客以更貼近生活的節奏探索臺中——不是匆忙掠過，而是透過 Momentum 的節奏、GIANT 的專業與自行車文化探索館的文化深度，閱讀城市的細節、故事與能量。唯有在旅程中與目的地產生真實連結，旅行才能成為難忘而富有意義的體驗。」





為呈現騎行文化與奢華旅宿的融合精神，四方共同打造全新 BIKE LOUNGE（自行車騎行廊），成為旅客啟動城市探索的第一站。空間以洲際酒店的設計語彙串聯騎行美學，讓旅程從抵達的瞬間便自然展開。





BIKE LOUNGE 空間亮點包括：跨界打造的體驗區，展示 Momentum 城市電輔車款，入住旅客可透過專屬預約試乘，以優雅節奏開啟城市探索。高質感車架展示牆，以洲際酒店的設計語彙重新詮釋自行車展示方式，使車款成為空間美學的一部分。旅客專屬車輛收納區，提供安心便利的停放空間，符合洲際酒店細緻而周到的服務標準。清潔與簡易維護設備，讓旅客可於旅程前後維持最佳車況，提升整體騎行體驗。導覽資訊與城市路線推薦，結合探索館的文化內容與酒店的在地洞察，提供10公里與50公里兩款精選騎行路線。





在跨界住房專案部分，不僅帶來移動方式的轉變，更以洲際酒店品牌精神完整深化旅程的延續：入住、用餐、探索、放鬆四大元素交織成完整敘事。專案中特別打造聯名主題客房，將自行車文化探索館的設計語彙巧妙融入洲際酒店優雅格調。從抱枕細節、藝術畫作、自行車元素到迎賓禮品，每一處皆展現跨界合作的細膩融合。





自行車文化探索館營運總監表示：「台灣是自行車王國，而台中是一座最適合以雙輪深入探索的城市。我們很榮幸與台中勤美洲際酒店合作，讓旅客能以自然節奏走入城市、理解文化，重新發現台中的獨特魅力。」團隊針對台中的街區節奏、文化紋理與城市景觀，精選兩條示範路線:





10 公里：舊城悠遊線，從草悟道連接綠川廊道至動漫彩繪巷與台中文學館，以從容節奏感受城市故事與生活美感。





50 公里：挑戰線，穿越草悟道與西區街廓，經綠美圖一路延展至自行車文化探索館，以更宏觀的視角探索城市地景。





兩條路線將GIANT的城市洞察轉化為可騎乘的體驗，使旅客以不同速度理解台中的深度與廣度。





線上訂房及更多台中勤美洲際酒店內容請洽: https://taichungic.com/

