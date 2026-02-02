影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地

不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。

事發現場。（圖／警方提供）

鼓山分局指出，事發時間約在昨天傍晚6點，地點在美術東四路上的某超商，獲報後立即派遣線上警力趕赴現場處置，發現衝突雙方是2名女性，因為結帳排隊產生糾紛，進而以徒手方式互相拉扯，警方到場後迅速控制場面並依規定受理。

事發現場。（圖／警方提供）

警方一番了解，得知衝突起因是73歲蔡姓阿嬤跟45歲邱姓女子，因排隊結帳產生糾紛，有發生徒手拉扯行為，雙方都受到輕微擦挫傷，2人現場各執一詞，警方協助將她們送醫檢查後確認無大礙，本案經雙方當事人提出傷害告訴，全案偵訊後以現有事證依涉犯《刑法》傷害罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性、循和平途徑溝通解決，切勿因一時衝動訴諸暴力，以免觸法。如遇衝突情事，請立即撥打110報案，警方將迅速到場處置。

