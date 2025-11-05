(影) 給亞速營打氣! 澤連斯基親赴紅軍城 3成戰鬥集中在此 清剿庫皮揚斯克俄軍

[Newtalk新聞] 近日俄烏戰爭出現新進展，常年作為主戰場的紅軍城（Pokrovsk）經烏克蘭多個部隊與情報單位通報，已在該方向發動多波反擊與空降行動，並試圖切斷俄軍的補給線。而俄軍在紅軍城發動多次密集人海衝鋒，導致重大傷亡。





烏方表示，情報總局（GUR）與空降、特種部隊近期在紅軍城方向展開聯合作戰，先以直升機投送特戰隊、開闢地面走廊，並成功與增援部隊會合，目標在於摧毀俄軍對該地區的火力滲透與物流掠奪。

紅軍城市區持續爆發激烈巷戰，俄軍以重炮不斷轟擊，烏軍則投入空中機動特戰部隊增援前線，並破壞俄軍補給線。 圖：翻攝自 X





烏軍披露，於潘基夫卡村一帶，第 225 獨立突擊團曾擊潰一支 9 人編制的俄軍突擊隊；另有影片與現場照片顯示，沿路散落大量敵軍遺體與被毀車輛，烏方指稱這些地段如今成了「俄軍的墳場」。





在炮兵對抗方面，烏方稱第 55 獨立火砲旅以「凱撒」（CAESAR）自行火砲 對俄方 2A36「繳辛特-B」牽引式榴彈砲進行反擊並予以摧毀。





烏克蘭第55獨立砲兵旅使用法製「凱薩」（CAESAR）自走榴彈砲，摧毀了一門俄軍 2A36「繳辛特-B」牽引式榴彈砲。 圖：翻攝自 X





而市區內的巷戰與空襲未止，烏軍表示，已多次以空運特種部隊插入前線以加強陣地守備並打擊俄方補給線。





總統澤連斯基親赴前線會見亞速營部隊並公開表示，烏方不計較陣地一時失守，只要人員尚在，陣地就能收復。而烏軍日前已藉由人造降雨干擾俄軍無人機，使其監控系統癱瘓，趁機將大量軍用物資與重型裝甲運入紅軍城，同時撤出部分傷員。澤連斯基也表示：「我們將持續清除庫皮揚斯克，日期已定。那裡大約還剩下 60 名俄軍。」





烏克蘭情報總局（GUR）表示，烏軍在紅軍城完成一次成功的空降作戰後，已打通地面走廊並與增援部隊會合。 圖：翻攝自 X





他指出，目前約三成的前線戰鬥發生在紅軍城方向，「俄方部署的 KAB 空炸部隊中有一半都投入此地。目前該市仍有約 260 至 300 名俄軍駐守。」

