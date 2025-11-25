影／統一發票114年09-10月中獎獎號

▲114年09-10月統一發票中獎號碼，發票中獎民眾自114年12月6日起可開始領獎，領獎期限至115年3月5日止。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114年09-10月期統一發票25日開獎，獎金一千萬元的特別獎碼為「25834483」，二百萬特獎號為「46587380」，中獎發票自114年12月6日起開始兌獎，期限至115年3月5日止。財政部賦稅署指出，114年07-08月期統一發票仍有2張(一千萬)特別獎及5張(二百萬)特獎中獎發票未兌領，請民眾仔細檢視持有發票，別成了過路財神。

發票開獎日，全民再添小確幸！財政部114年09-10月統一發票中獎號碼出爐，開出特別獎（1000萬元）獎號25834483，特獎（200萬元）獎號46587380，頭獎（20萬元）3組分別為41016094、98081574、07309261。發票中獎民眾自114年12月6日起可開始領獎，領獎期限至115年3月5日止。

廣告 廣告

財政部賦稅署表示，今（114）年5-12月期每期雲端發票專屬獎新臺幣500元獎組數每期將增開70萬組，由245萬組增加為315萬組，其餘獎別開獎組數維持不變，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6,030組增加至326萬6,030組，讓民眾享有更多中獎機會，也鼓勵民眾多多使用載具儲存發票！

財政部賦稅署表示，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自100年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎(獎金新臺幣1千萬元)中獎號碼1組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至114年5-6月期累計87期，可兌領特別獎之中獎發票共有1,205張，已兌領909張，創造了909位千萬富翁。

財政部賦稅署說明，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

為避免錯失領獎先機，財政部賦稅署呼籲民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。