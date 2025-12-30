影/經濟惡化民眾上街示威 伊朗當局出動催淚彈鎮壓爆衝突

伊朗各地示威活動持續升級，德黑蘭與馬什哈德等城市爆發激烈街頭衝突，當局出動催淚彈鎮壓，全國商家也罷工抗議經濟惡化與政治壓迫。

伊朗各地都有大批民眾上街示威。（圖／美聯社）

伊朗全國抵抗委員會（NCRI）報告指出，大批示威者沿著德黑蘭共和國大街遊行，隨後轉進納賽爾霍斯勞街與伊斯坦堡廣場等區域。德黑蘭市中心成為衝突熱點，抗議群眾與政權安全部隊在主要政府與商業區域附近展開街頭追逐戰。

現場目擊者描述，警察部隊發射催淚彈並使用警棍驅散市中心群眾。然而抗議者高喊「無恥！無恥！」回應並反擊，迫使安全部隊從多個區域撤退。

全國商家罷工與抗議活動持續蔓延，德黑蘭的伊斯坦堡廣場等主要商業中心店鋪關閉，示威群眾高喊反政府口號，要求推翻統治神職人員並要求領導層下台。

網路流傳影片顯示，德黑蘭大巴札內一處大型購物中心的抗議者高喊「別害怕，我們團結一致」，同時對安全部隊破口大罵並稱其無恥。另一段巴札區域影片捕捉到群眾高喊「獨裁者去死」，呼籲商家關閉店鋪並要求總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）下台。

伊朗國際電視台報導，裴澤斯基安週一表示已指示內政部長與抗議者代表展開對話，這是他對動亂的首次官方回應。抗議活動持續至夜間，引起國際關注。

前以色列總理班奈特（Naftali Bennett）在X平台發布影片呼籲抗議者起身反抗。班奈特表示：「伊朗人民擁有光榮的過去，他們能擁有更光榮的未來。那個未來取決於你們每一個人。」

美國前國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）也發聲支持，表示伊朗人民因經濟崩潰而走上街頭並不令人意外，他將此歸咎於政權的極端主義與腐敗。龐佩奧說：「伊朗政權以其極端主義與腐敗摧毀了本應充滿活力與繁榮的國家，伊朗人民走上街頭抗議經濟崩潰並不令人意外。伊朗人民應該擁有為其利益服務的代議政府，而非為毛拉與其親信服務。」

伊朗國內物價高漲、經濟蕭條，伊朗里亞爾兌美元匯率跌至歷史新低。官方數據顯示，12月年通膨率達52.6%，平均年通膨率為42.2%。

