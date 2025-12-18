影/綠委赴監院檢舉周萬來 王育敏曝：高虹安案有定錨作用壞了他們大局

新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費案，高院二審判決大逆轉，貪污罪部分改判無罪。民進黨立院黨團今（18）日上午前往監察院，檢舉立法院秘書長周萬來和立法院法制局長郭明政專擅濫權、瀆職包庇。對此，國民黨立委王育敏直言，綠營如此崩潰還這樣搞，就是因為壞了他們的大局。

國民黨立委王育敏。（圖／中天新聞）

民進黨今日召開記者會，稱高虹安二審貪污改判無罪，原因在於高院採信立法院的函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」。民進黨團幹事長鍾佳濱批評，郭明政試圖為侵佔助理費的犯罪者脫罪、包庇犯罪行為，周萬來卻沒能力去制止部屬專擅亂權，所以到監察院對2人進行檢舉。

對於民進黨團到監察院檢舉周萬來和郭明政的行徑，王育敏今日上中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》表示，今天是法院行文過來要秘書長回覆，周萬來只是依法行政進行回覆，這樣民進黨也要去監察院告發？「你是以為監察院是你家開的，所以就可以無上限地告發嗎？什麼案子都告？我真的覺得周萬來秘書長太辛苦了！」

立法院秘書長周萬來。（資料照／中天新聞）

王育敏接著提到，為何立法院長韓國瑜要用周萬來大家都覺得很好，因為周就是立法院的活字典，不但出過書，還擔任過考試委員，資歷非常豐富。可是周萬來上任後，民進黨一再找碴，還記得去年綠委郭國文衝撞並搶奪周萬來手上文件的事情嗎？對這樣一位高度專業的秘書長，什麼事情矛頭都對著他，讓人看了很不忍心。

王育敏還說，上次陳玉真要排助理費的案子，莊瑞雄就故意排一個要秘書長一定要來報告的案子，不過當天上午有朝野協商，綠委就在那邊批評，「秘書長怎麼可以不來？」王育敏不客氣地說，「就是一直在找秘書長的碴，我說你們這些立委，真的好意思嗎？」她真的認為這些民進黨立委，連這樣一般正常的倫理都不到了。

新竹市長高虹安。（圖／中天新聞）

最後王育敏強調，現在綠營會這麼崩潰，就是因為壞了他們的大局。高虹安這個案子的確會產生定錨作用，這把立院助理費透過立院的回覆，還有高院法官的審理與判決，已經有一個方向，但這是運氣好遇到一個好法官，如果不同法官會有不同判決，這樣公平嗎？

