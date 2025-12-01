影/綠提大選、公投前一天放假 王育敏酸哪招：先前說假太多企業負擔不起
各界專注的《公民投票法》（簡稱《公投法》），日前在立法院藍白黨團主導下，三讀通過修正案，恢復過去的「公投綁大選」。民進黨團幹事長鍾佳濱建議，可在公投前一天加放一天假，讓民眾可仔細思考公投議題。對此，國民黨立委王育敏反問，「先前幫勞工爭取還他們5天假時，你們民進黨罵什麼？說假太多企業主會負擔不起，現在又喊投票前一天應該也放假，根本昨是今非，在玩哪招啊？」
現行公投法於民國108年修正，將公民投票日明定於8月第4個星期六，自民國110年起，每2年舉行一次，讓公投與大選脫鉤。
上週五立法院會表決，三讀修正通過公投法第23條條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，恢復公投綁大選。
期間，民進黨團表達反對立場，不過鍾佳濱在朝野協商時提再修正動議，主張若是要讓公投完善，應該公投前一天放假。
對此，王育敏今（1）日上中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》提到，民進黨因民調顯示藍白支援度合計高於其超過10個百分點，面臨2026年地方選舉壓力而感到焦慮。為創造議題和聲量，民進黨繼「大罷免」失敗後，再度規劃透過「大公投」來炒熱政治氛圍。
王育敏表示，民進黨過去曾強力反對「公投綁大選」，理由是可能造成選務混亂；結果現在又要支持，「那之前是反對什麼意思的？」現在藍白陣營提議透過不在籍投票專法，允許投票人異地投票或至指定場所投票，此舉目的在方便年輕選民，減輕返鄉投票的交通與時間成本，保障其投票權。
王育敏指出，結果現在民進黨團提出反制，稱應將投票日及其前一日設為「民主假」，並由政府提供必要的交通補助，包括加開大眾運輸班次，還要求國家考試不得在投票日及其前一日舉行，以保障青年投票權益。王育敏想問，若是這樣那明年2026地方選舉前一天不用嗎？2028總統大選前一天要不要也得放？
王育敏續指，當初國民黨在幫勞工爭取還國定假日給勞天5天假時，民進黨在罵什麼？說勞工假太多，企業主會負擔不起，結果現在提選舉前一天也放假，稱是有助於年輕返鄉投票，這些根本就是政治算計。
王育敏直言，現在回頭看民進黨每次講話，會發現太多的昨是今非，難怪民眾愈來愈不信任，持續在哪耍花招，到底是要耍哪一招啊？
