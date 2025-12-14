影/綠油油一片！台南人行道綠化帶竟變「開心農場」

台南人行道綠化帶驚見「開心農場」！原來是有民眾在永康區新開闢的正南三路道路旁私自種植蔬果，對此，台南市工務局表示，該道路工程已完工尚未驗收完成，將先公告請民眾自行移除植栽。

民眾自行在路邊開闢「開心農場」，種植各種蔬菜。（圖／中天新聞，下同）

該處路段的人行道綠帶還沒有植栽工程，沒想到卻被民眾利用這段空窗期，自行開闢「開心農場」，種植各種蔬菜，包括小白菜、大陸妹、薑、蔥、地瓜葉等等。

對此，台南市工務局副局長王建雄表示，永康區新開闢的正南三路道路工程已完工尚未驗收完成，植栽工程將後續進場施作，民眾在這空窗期擅自在植栽帶種植私人蔬果，將先公告請民眾自行移除，若公告期滿，未移除者，將由公部門強制移除。

