(影)綠營中市議員提名啟動 3~4區競爭激烈需以民調決勝負

民進黨台中市議員初選登記今（4）日啟動，首日有7人完成登記，全市14個選區中至少有3區競爭激烈，除非協調後有人願意退出，否則將以全民調決勝負。





今天完成登記的有陳映辰、林德宇、李天生、詹智翔、何文海、張耀中以及張芬郁。其中大雅區上雅里里陳映辰是新人，選擇在第5選區（潭雅神）參選區，同選區現任蕭隆澤、周永鴻都將爭取連任，另有前市議員許水彬的兒媳婦林鈺梅布局多時，應該會進入民調。

新人詹智翔投入第14選區（東勢山城），同選區市議員蔡成圭不再連任，另有石岡區九房里里長張鴻斌已表態接棒，此選區中執會核定提名1席，將以民調決勝負。





何文海、張耀中同屬第7選區（南屯），何文海為現任，張耀中本屆落選捲土重來，中執會定提名2席，目前當無其他競爭者。





林德宇、李天生與張芬郁同屬第13選區（大里霧峰），3人都是現任，中執會核定提名3席，3人應可直接進入大選。





林德宇一早帶著兒子手繪的「一馬當先」祝福完成提名登記。他表示擔任2屆議員7年多以來，始終堅持「最強力的監督、最溫柔的守護、最專業的質詢、最用心的服務」，不負鄉親所託，堅守民主進步黨的價值立場，為市民發聲、為台灣打拚！





目前沒有派系色彩的李天生強調，5屆縣市議員任內認真問政，積極奔走基層，傾聽民眾心聲，努力爭取地方建設，成果有目睹，希望鄉親支持他繼續邁向6連霸。





市黨部主委許木桂說，目前會有競爭的還有第2選區（清水梧棲沙鹿），中執會核定提名3席，除現任楊典忠及王立任外，前市長林佳龍幕僚陳怡潔及新人林東誼均已表態參選。





至於第4選區（豐原后里），中執會核定提名2席，現任謝志忠爭取連任，另有新人蔡怡萱3年多前以無黨籍參選雖落選，但拿下不錯成績，她已加入民進黨且有參選資格。





面對蔡怡萱的來勢洶洶，本屆獲提名但落選的廖芝晏還在評估中。她日前在臉書發文提到「勇敢從來不是一個人的事，如果你們願意同行，是否能給我再勇敢一次的勇氣？」但目前仍無最新動態，如果她決定再戰一次，此選區也會以全民調決勝負。





請輸入圖說 請輸入來源廖芝晏（左）是否參選？是豐原后里選區是否會進入民調的關鍵。圖：取自廖芝晏臉書





市黨部主委許木桂說，第11選區（東南）老將鄭功進連續兩屆都有意交棒，但下屆東南選區可能會減少1席，已決定還是親自上陣。本選區預計提名3席，除了陳雅惠爭取連任外，前市議員何敏成家族應該是改推女兒何翊綾。

