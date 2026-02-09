(影)綠營中市議員提名登記 新系大陣仗老中青13員力爭轟不讓
[Newtalk新聞] 民進黨在台中市議會中最大派系新潮流，10位現任市議員外加捲土重來的張耀中，以及新人詹智翔、陳信秀共13員，老中青三代今（9）日一同至市黨部辦理提名聯合登記，眾人齊喊「『新』火相傳 轟不讓！」以資深輔佐年輕的方式，力拚全員通過初選。
新系於記者會中宣布，共推出13名議員參選人角逐黨內初選。名單包含現任議員王立任、林祈烽、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達、楊典忠、鄭功進、施志昌、謝志忠；回歸戰隊的前議員南屯選區張耀中；另外還有首次參選的新人北屯第8選區陳信秀以及東勢、新社、石岡、和平第14選區詹智翔。
王立任指出，去年擔任黨團總召和好夥伴們一起站出來揭發弊端讓市民知道，一起捍衛台中價值。他表示，這次13位共同投入選舉一起為台中努力，為的是讓台中更好！
初次參選的陳信秀說：「我是最年輕實力派，中央地方完整歷練，力拼北屯民進黨第三席！目標穩扎穩打在北屯增加民進黨席次。」同樣是新人的詹智翔表示，「山城子弟在中央有紮實幕僚經驗，在地方有豐富服務經驗，已經準備好跟鄉親一起努力，農業創升、地方創生，讓家鄉更好。」
張耀中表示，四年來他一直都在，服務不中斷，未敢懈怠，也從未停下腳步。他強調，台中值得更好，南屯可以更好。希望在年底為民進黨多一席，堅持「進步多一席」、守護「民主多一席」。
張玉嬿高呼，溫柔堅定、唯一女力，台中進步小嬿守護！黃守達喊出，台中創新，舊城復興，守住中西區關鍵一席，黃守達一定使命必達。鄭功進表示，過去在東南區深耕服務三十餘載，強力監督市府不遺餘力。他也提到，未來會繼續守護舊城區、創新東南區。
林德宇說，13位議員齊心努力，一定會打出勝利的一仗。要讓「議會過半，台中創新；欣好市長、新火相傳。」林祈烽提到，民進黨能走到今日，靠的是一棒又一棒的接力，持續傳承改革的力量。今日13人組成Team Taichung最強戰隊，透過「新」火相傳共同監督市政、建設大台中，為市民鄉親繼續打拚。
施志昌表示，盧秀燕市長八年來邊緣化甲安埔。他強調，海線民眾不是二等公民，請鄉親繼續支持，志昌會強力的監督，讓台中持續進步！謝志忠表示，今天穿著TEAM TAIWAN的衣服完成黨內登記，這不只是一個象徵，更是一份使命與責任。這份使命代表著守護台灣、守護民主價值的堅定理念，提醒自己莫忘初衷，在議會強力監督市政，持續為市民全力打拚。
記者會上，參選人都穿上「Team Taiwan帽T 」，象徵全力以赴，只為創造那再好一點點機會的精神。新潮流13位議員參選人共同喊出「Team Taiwan 挺台灣 台灣尚勇」、「新火相傳 轟不讓」，呼籲市民一起支持市長換欣，讓台中往前邁進。
更多Newtalk新聞報導
唐復年觀點》白色巨塔大內鬥？中榮案醒思 院長展高度 以病患權益優先
不配代表美國? 川普怒嗆冬奧滑雪選手魯蛇 再轟壞痞兔「史上最爛中場秀」
其他人也在看
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
中職》魔鷹回來了！ 曾子祐「熊抱」表示歡迎
台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）今天（9日）完成球團安排的體健，並到「皇鷹學院」熟悉環境，大讚球團安排的基地相當舒適，魔鷹也與許久不見的教練、隊友寒暄擁抱，球團表示，魔鷹預計明天將投入球隊春訓，展開新球季備戰。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
過年熱量炸彈！沙琪瑪=3/4碗飯 營養師推「1零食」：降血脂又護心血管
過年零食一口接一口，卻可能在不知不覺中吃下大量熱量。營養師高敏敏提醒民眾別小看年節常見的小零嘴，吃進去的熱量不容忽視，例如40公克的沙琪瑪，熱量約199大卡，等於吃了約3/4碗飯。另外，她相對偏好年節食品「烏魚子」，雖然屬於中脂食物，不過適量品嘗有助於調節血脂、保護心血管。
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。