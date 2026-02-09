(影)綠營中市議員提名登記 新系大陣仗老中青13員力爭轟不讓

[Newtalk新聞] 民進黨在台中市議會中最大派系新潮流，10位現任市議員外加捲土重來的張耀中，以及新人詹智翔、陳信秀共13員，老中青三代今（9）日一同至市黨部辦理提名聯合登記，眾人齊喊「『新』火相傳 轟不讓！」以資深輔佐年輕的方式，力拚全員通過初選。





新系於記者會中宣布，共推出13名議員參選人角逐黨內初選。名單包含現任議員王立任、林祈烽、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達、楊典忠、鄭功進、施志昌、謝志忠；回歸戰隊的前議員南屯選區張耀中；另外還有首次參選的新人北屯第8選區陳信秀以及東勢、新社、石岡、和平第14選區詹智翔。

王立任指出，去年擔任黨團總召和好夥伴們一起站出來揭發弊端讓市民知道，一起捍衛台中價值。他表示，這次13位共同投入選舉一起為台中努力，為的是讓台中更好！





初次參選的陳信秀說：「我是最年輕實力派，中央地方完整歷練，力拼北屯民進黨第三席！目標穩扎穩打在北屯增加民進黨席次。」同樣是新人的詹智翔表示，「山城子弟在中央有紮實幕僚經驗，在地方有豐富服務經驗，已經準備好跟鄉親一起努力，農業創升、地方創生，讓家鄉更好。」





張耀中表示，四年來他一直都在，服務不中斷，未敢懈怠，也從未停下腳步。他強調，台中值得更好，南屯可以更好。希望在年底為民進黨多一席，堅持「進步多一席」、守護「民主多一席」。





張玉嬿高呼，溫柔堅定、唯一女力，台中進步小嬿守護！黃守達喊出，台中創新，舊城復興，守住中西區關鍵一席，黃守達一定使命必達。鄭功進表示，過去在東南區深耕服務三十餘載，強力監督市府不遺餘力。他也提到，未來會繼續守護舊城區、創新東南區。





林德宇說，13位議員齊心努力，一定會打出勝利的一仗。要讓「議會過半，台中創新；欣好市長、新火相傳。」林祈烽提到，民進黨能走到今日，靠的是一棒又一棒的接力，持續傳承改革的力量。今日13人組成Team Taichung最強戰隊，透過「新」火相傳共同監督市政、建設大台中，為市民鄉親繼續打拚。





施志昌表示，盧秀燕市長八年來邊緣化甲安埔。他強調，海線民眾不是二等公民，請鄉親繼續支持，志昌會強力的監督，讓台中持續進步！謝志忠表示，今天穿著TEAM TAIWAN的衣服完成黨內登記，這不只是一個象徵，更是一份使命與責任。這份使命代表著守護台灣、守護民主價值的堅定理念，提醒自己莫忘初衷，在議會強力監督市政，持續為市民全力打拚。





記者會上，參選人都穿上「Team Taiwan帽T 」，象徵全力以赴，只為創造那再好一點點機會的精神。新潮流13位議員參選人共同喊出「Team Taiwan 挺台灣 台灣尚勇」、「新火相傳 轟不讓」，呼籲市民一起支持市長換欣，讓台中往前邁進。

