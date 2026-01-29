影/綠營為何難找人挑戰台北市長？ 歷史哥：誰來都是幫蔣萬安炒聲量

綠營宣稱挑戰年底台北市長選舉的人選很多且都很優秀，但被點到的人紛紛否認要參選。對此，「歷史哥」李易修今（29日）直言「派任何人來都只是給蔣萬安炒聲量」。

歷史哥李易修。（中天新聞）

歷史哥李易修今在中天《大新聞大爆卦》針對民進黨台北市長人選的問題提出解析。主持人指出，綠營沒人想挑戰蔣萬安，即便最新民調顯示，立委王世堅贏過其他人選，但其支持度與蔣萬安仍有差距，且王也否認參選的可能性，詢問李易修的看法。

李易修表示，第一個，堅哥（王世堅）只要一選就消耗掉了。堅哥現在就是因為跟民進黨離得夠遠，跟賴清德這個災星越遠；如果距離越近，民調就會越低落。原因就是民進黨現在執政讓人感到「人嫌狗厭」很臭。

李易修質疑，現在派出大量的網軍在「脆」（Threads）上面到處洗板，每天出征，這個有意義嗎？能夠逆轉嗎？原本「脆」的女戰神徐巧芯都可以被他們逆向、灌文洗版，就知道這有多嚴重。他還爆料，上次與一位從事政治公關的朋友吃飯時，對方透露要「自建水房，因為水房全部漲價了，因為有人下了很大的預算嘛！」進一步細問那一黨，對方含糊說「每一黨都有啦！」

他強調「講這種話的時候就知道是那一黨了嘛！」

李易修指出，這樣大量的洗版，如果是以前只有閉源式的社群，例如以前臉書獨大，洗版就有效，現在的問題，就跟在做自媒體的困境一樣，就平台太多了，做都做不完。他光是每天起床後刷各個社群平台的訊息，眼睛都快花了，根本經營不完。所以現在的問題是你沒有辦法壟斷，這才是現在遇到的最大的困難。

李易修續指，他們以為他們可以壟斷，所以他們第一件事先把小紅書給砍了嘛！ 因為小紅書的暴增到三百萬以上的時候，他們很害怕，因為小紅書的特色就是完全不可以談政治。所以那些傻鳥帳號一進去就馬上暴斃啊；所以現在到處去灌「脆」、洗版，已經沒效了啦！而年底選舉這一局剛好，「派任何人來都只是給蔣萬安炒聲量」所以他只能預祝「加油。

