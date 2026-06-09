影/綠瞎打李四川不會唸「三重」 蔣萬安台語模式上線神打臉！
國民黨新北市長參選人李四川日前造訪三重名店「今大滷肉飯」拍片，講到「三重」的台語是唸「Sam-tiông」，遭綠營批評不是講「三重埔」（Sann-tîng-poo）。台北市長蔣萬安對此回應認為兩種唸法都可以通用。
針對近期民進黨基隆市議員張之豪等人打「三重」台語唸法議題，李四川今（9）日上午在行程中接受媒體聯訪時，傻眼表示，自己從小就開始說台語，已經說了60幾年，而且他看了一下發現，「我對手的爸爸蘇院長也說Sam-tiông，還有賴清德總統也說Sam-tiông」，為了選舉竟連他的母語也被拿來抹黑。
蔣萬安今日下午赴台北市議會市政總質詢，會前接受聯訪時，也被媒體問到知不知道三重的台語正確唸法？蔣萬安當場切換到台語回應：「我太太教我唸『三重埔』（Sann-tîng-poo），但是你說『三重』（Sam-tiông）也通。」
另外針對民進黨台北市長參選人沈伯洋，今日因為下大雨天候不佳臨時取消掃街行程，引發爭議，媒體就此議題詢問蔣萬安：「下大雨應該取消掃街行程嗎？」蔣萬安僅表示：「我想每個人都有他自己面對基層的方式。」
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