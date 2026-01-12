影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了

民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。

前立委郭正亮透露國民黨高雄市長候選人柯志恩期望對決民進黨的人選已經變了。（圖／中天新聞）

民進黨將於今晚展開電話民調。此次參與高雄市長初選的四位現任立法委員分別為邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及林岱樺，四人近期皆積極舉辦造勢活動，爭取選民支持。民調結果將直接決定誰能代表民進黨角逐下屆高雄市長寶座，延續綠色執政。

廣告 廣告

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

至於民調時間，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，若達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。

對此，郭正亮今（12）日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》透露，大約在2週前，自己曾問過柯志恩，「柯志恩本來是希望能夠和邱議瑩選」，尤其是在美濃大峽谷等事件發生之後，而且相關爭議如此嚴重，媒體還報導大約1個多月，沒想到邱議瑩還能活過來，顯見她政治復原能力極強，她可以用資源、造勢等各種方式蓋過去。

民進黨立委賴瑞隆。（資料照／中天新聞）

至於賴瑞隆情況，郭正亮分析，自從他兒子發生霸凌事件後，賴瑞隆的士氣相對低迷，所以柯志恩的感覺在改變。她本來是希望跟邱議瑩選，認為兩個人可以擦出文宣的火花，這樣對她比較有利。但現在看到邱議瑩這種驚人的復原力量，還有陳水扁、蘇貞昌和陳其邁都非常支持，加上賴瑞隆的氣勢和爆發力似乎不如邱議瑩，柯志恩現在反而比較傾向和賴瑞隆選。

延伸閱讀

若接到綠營高雄市長初選民調電話？柯志恩：要講唯一支持我

民進黨高雄市長初選 柯志恩：接到民調電話唯一支持我

賴清德嗆在野「為德不卒」！柯志恩喊別說三道四：加重朝野嫌隙