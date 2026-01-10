(影) 網傳伊朗總統請辭走人！民不畏死 示威情侶牽手直面槍口震撼全網

[Newtalk新聞] 據多個 X 帳號發布的資訊表示，伊朗總統馬蘇德．裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已向最高領袖哈梅內伊提交辭呈，不過這消息目前尚未獲得官方證實。同日，網路流傳畫面顯示，伊朗首都德黑蘭的普納克社區（Pounak）出現大規模抗議人群，由於人數眾多，安全部隊被逼撤離；另有網友稱，戈爾甘市警方拒絕對抗示威者，而第二大城市馬什哈德的警察總部更遭焚毀，伊朗政局與社會情勢正經歷重大波動。





根據 X 帳號「DrEliDavid」與「YourAnonTV」今 ( 10 ) 日發布的貼文，伊朗總統馬蘇德．裴澤斯基安據信已向最高領袖阿里．哈梅內伊提出辭職。該消息在短時間內獲得極高關注，但兩者皆強調報導「未經證實」，伊朗官方至今未作出任何聲明。裴澤斯基安之前曾命令軍隊不得對民眾開槍，與哈梅內伊傳出意見相左而產生政、教裂痕。





與此同時，社交平台上廣泛流傳伊朗多個城市爆發民眾抗議的影像與文字記錄。X 帳號「Baoliageming64」上傳影片，指德黑蘭西北部的普納克社區出現大規模抗議人群，並稱安全部隊已從該區域撤離。另一帳號「POMTQ」則聲稱，戈爾甘市的警方拒絕與抗議者對抗，而馬什哈德的警察總部更被民眾焚毀。





黑蘭西北部的普納克社區出現大規模抗議人群。 圖：翻攝自 X 帳號 @Baoliageming64





此外，X 帳號「cskun1989」也發布一段影片，指控中國製造的監視器遍布伊朗街頭，有民眾爬上好幾公尺高的桅杆拆除。而在文化層面，X 帳號「POMTQ」還引用王小波與李銀河的文字，分享一對伊朗情侶牽手迎向槍口的影像，表達對自由的支持與祝福。





綜合目前局勢，伊朗正面臨政治領導層可能異動與社會動盪並行的複雜局面。所有相關消息均源自社交媒體用戶或未經官方證實的管道，真實性有待進一步查核。後續發展將取決於伊朗政府是否以及如何對外說明，與國內局勢的實際演變。

