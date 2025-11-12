影/網傳新竹街頭黑幫持棒球械鬥 警：三個月前影像已送辦
近日網路上流傳一段鬥毆影片，一群人在新竹市某路口，持球棒在馬路上發生衝突，警方表示該影片為3個月前發生債務糾紛鬥毆案，當時已將雙方查獲送辦。
影片中可見6名男子在新竹市經國路二段城北街路口，一群男子手持球棒在安全島圍著一名男子叫囂，還不顧車道上往來車輛，當街將男子壓在地上打，行逕想當囂張，網路流傳是黑幫黑吃黑暴力事件。
對此新竹市警局第一分局北門派出所今（12）表示，經查近期該路段未發生各類刑案或聚眾鬥毆案件，有關社群媒體所露出之鬥毆畫面為3個月前發生。
警方調查，雙方因債務糾紛相遇而引發肢體衝突，接獲民眾報案後立即啟動快打以優勢警力迅速將雙方帶返偵訊，全案依聚眾鬥毆妨害秩序罪，移送新竹地檢署偵辦。
