影／網傳紫南宮「金雞遭搶」為不實謠言 竹山警方拍片闢謠 籲勿轉傳以免觸法

▲網傳紫南宮「金雞遭搶」為不實謠言，竹山警方拍片闢謠，籲勿轉傳以免觸法。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣竹山鎮知名廟宇紫南宮，近日遭網路謠言影射「出大事」，網傳影片宣稱「鎮廟金雞」遭人強行搶走，還因金雞瞬間變成千斤重，當場壓斷惡霸雙腿，內容聳動離奇，引發部分信眾信以為真，致電廟方關心。對此，紫南宮與竹山警分局嚴正澄清，強調全為不實訊息，呼籲民眾切勿轉傳，以免觸法。

針對謠言延燒，竹山警分局副分局長陳正忠特別親自錄製受訪影片公開說明，強調該傳言內容子虛烏有，提醒民眾切勿隨意散布或轉傳未經查證之不實訊息。警方指出，若散布謠言已足以影響公共安寧，將可依《社會秩序維護法》第63條規定，處以3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

紫南宮主任委員莊秋安表示，紫南宮僅供奉土地公與土地婆，並無所謂「鎮廟金雞」，網路流傳的圖片，應為廟方提供信眾供奉的「開運金雞」，遭有心人士移花接木製作成不實影像，搭配捏造情節博取網路點閱率，內容完全是胡說八道。廟方得知後已第一時間於官方臉書粉絲專頁發文闢謠，並呼籲社會大眾切勿相信或轉載相關假訊息。

竹山警方也指出，若於臉書、YouTube等社群或影音平台發現不實訊息，遭侵害之個人或單位可向平台提出申訴，要求下架；若假訊息具備惡意、虛假且足以危害公共安寧等要件，警方亦將依法究辦。警方再次呼籲，民眾接收網路資訊應保持理性與查證態度，勿以身試法，共同維護良好網路秩序與社會安寧。