影／網傳豪華卡司非謠言 彰基歲末連辦三天演唱會為醫護紓壓

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】網路近日盛傳，彰化基督教醫學中心（彰基）將於歲末斥資舉辦大型演唱會，邀請告五人、宇宙人、大支、鍾綺、Tizzy Bac、Kimberley 陳芳語、董事長樂團、拍謝少年、鼓鼓 呂思緯、麋先生、TRASH 等多組重量級音樂人輪番演出，豪華卡司曝光後掀起熱議，不少網友直呼「陣容太誇張」、「根本不可能」。

對此，彰基總院長陳穆寬今（18）日回應，歲末演唱會於 12 月 23、24、26 日舉行（12 月 25 日聖誕節不辦理），這三天的演唱會將醫院打造成「三天三夜的 Live House」。演出風格橫跨嘻哈、搖滾、抒情到舞曲，希望透過音樂為長時間承受高壓的醫護人員給予同仁紓壓，把壓力留在今年，把新的希望與愛帶進2026年。

消息一出，彰基院內員工反應熱烈，許多同仁得知能在院內近距離欣賞喜愛的音樂人，紛紛直呼「太幸福了」。實地採訪兩名護理師，她們笑著分享，過去為了追星，常得特地北上看演唱會，「這次居然可以在自己工作的醫院聽演唱會，還能這麼近距離看到心目中的歌手，光想到就很開心。」另一名護理師也說，卡司名單中就有自己非常喜歡的團體，「真的很感謝總院長陳穆寬的安排，覺得被好好照顧到了。」

針對員工關心的年終獎金議題，彰基表示，儘管彰基自費醫療比例仍維持在最低水準，但同仁擔心回到過去「年終僅 0.6 個月」的情況，絕對不會發生，只要持續深化醫療品質、專心投入重症照護，並落實議價採購的公開透明，醫院整體營運自然能創造合理盈餘，並回饋在員工的年終獎金與福利上。

