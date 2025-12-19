影/網友喊「北捷張文我兄弟」揚言接力！高雄車站警力全面戒備

台北捷運今（19）日傍晚發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在北車M8出口及中山站周邊持刀砍人並投擲煙霧彈，造成4死5傷，張文最後從誠品南西百貨5樓墜落身亡。案發後，社群平台「Threads」竟出現恐嚇貼文，有網友自稱與張文為「同一組織」，揚言繼續完成未竟任務，並點名高雄車站為下一個目標，引發警方高度重視。

（圖/鐵道警察局高雄分局）

回顧案發經過，張文19日傍晚5點半左右現身北捷台北車站M8出口處，投擲煙霧彈並拿出預藏的長刀，隨機砍殺57歲余姓男子，導致余男左肺、左心穿刺傷，送醫搶救後不治。張文行兇後又徒步前往北捷中山站的中山商圈犯案，先在大馬路上投擲煙霧彈，隨後在誠品南西外面無差別砍人，接著又衝入百貨公司內持刀攻擊，嚇得周圍民眾不斷逃竄。37歲蕭姓男子和37歲王姓男子受重傷，雖被送往醫院搶救，仍因傷勢過重不治身亡。警方獲報後派出大批警力前往現場，張文遭到包圍後從建築物五樓頂樓墜落，經送醫搶救仍因傷重不治身亡。

事件發生後，一個名為「nvlw6wyef8rc5」的帳號發布貼文，內容以「北捷事件」為題，聲稱「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站敬請期待」，更放話「社會病態交給我們來重整」，甚至揚言「12/25會有更大的事件等著你們」。該貼文發布約五分鐘後遭網友截圖，隨後原發文者便刪除內容。

署名「nvlw6wyef8rc5」的帳號發布恐嚇信，聲稱和張文同一組織，也將攻擊高雄車站。（圖/翻攝自Threads）

高雄市警察局接獲訊息後立即採取行動，於左營站、高雄車站、美麗島站等主要轉運站及人潮密集站，由捷運警察、保安大隊與轄區分局全面加強站體及車廂巡守勤務。警方同步橫向聯繫高雄捷運公司站務人員提高警覺，注意可疑人、事、物，強化即時通報機制，並針對轄內捷運、鐵路等大眾運輸系統場站確實強化巡邏守望勤務，增加見警率。

轄區三民一警分局表示，為維護民眾安危，已同步通知刑大科偵隊追查原發文者的IP位置，將約談到案說明。高雄市長陳其邁稍早也表示，已要求警察局全面提升場站警戒，包括捷運、輕軌及各大交通樞紐，加派警力巡邏，強化聯防及網路巡查，並確保可疑狀況能迅速通報警方處理，以防止模仿效應及保障市民安全。

有網友看到該篇貼文後怒批「以為網路發文不用負責嗎？」、「這一定要讓他紅」。警方強調，張文行兇動機仍待釐清，但整起事件過程震驚社會，也提醒民眾提高警覺，遇到可疑狀況立即通報。

