影／網友苦勸阿雅「為了健康要吃肉」 她曝吃素近30年原因！懷孕坐月子照樣吃

藝人阿雅（柳翰雅）近日在社群平台分享，自己被不少網友建議別再吃素，對此，她透露自己從18歲開始吃素，主要是為了幫當時生病的爸爸祈福，而後來吃素也已經成為了她的習慣，就連懷孕和坐月子她依舊保持習慣，她也強調自己是有詢問過營養師，怎麼吃才是健康的。

阿雅透露一開始吃素的主因是想替生病的爸爸祈福。（圖／抖音：阿雅）

