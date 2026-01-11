影/網紅柴山發貼紙！50名「黑衣人」夜聚 結局牽車下山

擁有6.6萬IG追蹤者的25歲徐姓網紅，10日晚間環島行經高雄時，發文宣布要發放紀念貼紙，邀請車友到柴山領取，深夜吸引約50名網友、30多輛機車聚集。警方獲報鼓山二路台泥登山口停車場有大批身穿黑衣的青少年聚集，立即派遣警力趕往現場查處。

徐姓網紅發放貼紙。（圖／翻攝畫面）

鼓山分局鼓山派出所到場後展開盤查，發現有10部機車改裝排氣管，當場蒐證並製單告發交通違規2件。由於深夜喧嘩與引擎運轉聲驚擾周邊住戶，警方要求違規改裝的車主禁止騎車，部分車主只好狼狽牽車下山，現場瞬間鳥獸散。其餘民眾則未發現有使用高音喇叭及危險駕駛、競駛或其他不法情事。

警方要求違規改裝的車主禁止騎車，部分車主只好狼狽牽車下山。（圖／警方提供）

徐姓網紅雖是開著貨車載著違規重機環島，但他展現義氣一面，強調自己身為主辦害大家吞罰單，甚至只能牽車下山，決定也跟著牽車離開，為此與員警爭論不休。為防制事故發生及維護秩序，警方要求民眾立即解散，11日凌晨0時30分車友與車輛全數離開。

警方獲報鼓山二路台泥登山口停車場有大批身穿黑衣的青少年聚集。（圖／警方提供）

鼓山分局表示，警方對於深夜民眾聚集、改裝車輛出入等情形，將持續加強周邊巡邏，如有影響公共秩序或交通安全之行為，均會依法查處。提醒民眾切勿任意聚集或從事危險行為，共同維護社區安寧與交通安全。

