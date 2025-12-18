影／網紅直播泳池派對 找辣妹跳舞挨批「低俗擦邊」

中國一名擁有4400萬粉絲的網紅，近來舉辦一場泳池派對，全程直播3小時。（圖／翻攝自今日湖北 抖音）





中國一名擁有4400萬粉絲的網紅，近來舉辦一場泳池派對，全程直播3小時，邀請許多泳裝辣妹和猛男互動，玩遊戲跳舞，吸引上百萬人次觀看，雖然成功拼流量，但也引發爭議挨批低俗，事後遭直播平台認定違規處罰禁言。

5名泳裝辣妹在水裡熱舞，扭腰擺臀吸引觀眾，水裡還不斷冒出陣陣霧氣，這是中國網紅為了拼流量的最新手段。

中國網紅劉二狗：「這個妹妹上來，給粉絲認識一下，叫啥名字，我還親自給她點過6萬關注，叫啥來著。」

找來一群泳裝辣妹和猛男互動玩樂近距離嬉鬧，就連劉二狗自己在訪問也都只穿泳褲，現場宛如大型綜藝節目，不過他強調是開一場溫泉泳池派對。

廣告 廣告

中國網紅劉二狗：「一二三唉呦。」

中國網紅劉二狗，在直播平台快手擁有4400萬粉絲，最近設計一場泳池派對直播一播就是3小時，成功吸引超過百萬人觀看，但這場直播也引發不少爭議，平台接獲大量檢舉認定帳號已經違規將依規定處理。

中國網路新聞主播：「引發爭議的直播畫面，那叫一個熱鬧，被網友狂批低俗擦邊，一場直播將近3小時，影響實在太壞了，在泳池直播低俗內容，結果只是禁言了事，這個所謂的懲罰更像是一次短暫的帶薪休假。」

許多民眾質疑網紅劉二狗的做法就是擦邊，故意遊走在網路直播規範邊緣，其實他之前直播風格也一直都是找辣妹互動跳舞，藉機吸引流量爭議連連，這回成功炒作雖然事後被認定帳號違規，但也有民眾質疑直播平台雙標開特例，並沒有第一時間就中斷直播。

點我看影片



【更多東森娛樂報導】

●網紅教「假結婚」成美國公民！ 自曝「為健保福利」返台

●爆賣假佛牌斂財上億！賓賓哥首發聲：清白不怕被看見

●假結婚拿綠卡回台灣爽用健保！女網紅82字回應了

