影/網PO 恐怖攻擊訊息 警龜山逮32歲無業男

張文犯下震驚社會的隨機殺人案後，全台接連出現多起模仿犯，一名男子昨（21）晚在社群平台散佈恐怖攻擊訊息，林口警方獲報後循線於今日在桃園將其查獲到案依法送辦。

男子在網路散佈恐怖攻擊言論遭警方查獲。（圖／翻攝畫面）

林口分局於昨日深夜10時許接獲民眾報案，稱在社群軟體中發現疑似不當貼文，內容為推測下次可能發生公布攻擊事件的地點，文中提到「下一個張文，會出現」，還羅列雙北39個捷運站是下一個恐攻事件地點，恐引發社會不安。

男子在臉書散佈「下一個張文，會出現」恐嚇言論。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後立即成立專案小組展開調查，經分析比對相關資料後確認貼文者為林姓男子（32歲），隨即報請檢察官指揮偵辦，並於今（22）日下午1時許持拘票前往桃園龜山查獲到案。

廣告 廣告

經查林男日前遭公司解僱目前無業，面對警詢坦承犯案，辯稱是「寫好玩的」，後續將釐清發文動機，並進一步追查是否涉及其他不法，全案依恐嚇公眾罪嫌移送桃園地檢署偵辦並建請羈押。

男子遭依恐嚇公眾罪嫌送辦。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌之言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。警方也提醒，若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。

延伸閱讀

影/檳榔攤闆娘遭刺死兇手還猛要錢！遭爆兇嫌才是欠錢者

北捷出事！亞東醫院站「恐怖人群堆疊」畫面曝光

影/高雄直衝左轉車 雙車撞進「前鎮高中捷運站」碎裂直擊