影／緣印禪林彰化弘法協會六週年 身心靈饗宴傳遞善與愛

▲緣印禪林彰化弘法協會今日迎來成立六週年，特別舉辦「身心靈饗宴」活動，結合佛法開示與多元公益服務，吸引不少民眾參與，現場氣氛溫馨祥和。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】緣印禪林住持海平和尚於民國108年底，因緣際會接受佛弟子施淑珍（現任彰化縣議會議政顧問）邀請，在彰化成立「緣印禪林彰化弘法協會」，以慈悲度眾、弘法利生為志業，持續深耕地方。緣印禪林彰化弘法協會今（28）日迎來成立六週年，特別舉辦「身心靈饗宴」活動，結合佛法開示與多元公益服務，吸引不少民眾參與，現場氣氛溫馨祥和。

活動內容豐富多元，除由海平和尚進行佛法開示，分享心靈智慧，亦安排絡力馨筋絡推拿團隊為民眾提供免費筋絡舒緩服務，讓身心得以放鬆；現場並有專業泡茶師沖泡好茶與大眾結緣，傳遞靜心與感恩的生活美學。另由建國科技大學美容系系友會投入義剪服務，以及秀水社區薩克斯風團體帶來悠揚演奏，透過音樂與善行，為民眾注入正向能量，淨化心靈。

▲彰化縣議會議政顧問施淑珍(左)與彰化縣議員凃俊任(中)合影。（記者林明佑翻攝）

海平和尚現為緣印禪林、屏東淨念寺及高雄美濃息塵寺住持，本身為彰化縣二林人，始終心繫家鄉。他表示，回饋鄉親是其弘法的重要初心，盼將佛法智慧帶回彰化，陪伴更多人安定身心，也祝福彰化持續向善、向好發展。多年來，協會已印製多集心靈法語與大眾結緣，並多次走入彰化各地弘法，獲得地方肯定。

▲現場並有專業泡茶師沖泡好茶與大眾結緣，傳遞靜心與感恩的生活美學。（記者林明佑翻攝）

活動當天，地方政要與各界貴賓踴躍出席，包括員林市代理市長賴致富、彰化縣政府秘書游筑凱、彰化縣議員服務團隊、立法委員服務處代表、地方民意代表、里長、社區理事長及社團人士等，百忙之中蒞臨關心，肯定協會長期推動心靈關懷與公益行動，為地方注入溫暖力量。

▲建國科技大學美容系系友會投入義剪服務。（記者林明佑翻攝）