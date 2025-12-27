影/總統面前示愛女友！俄記者「隔空求婚成功」 普丁變見證人

俄羅斯總統普丁日前舉行年度年終記者會時，出現了一段意想不到的插曲。一名記者在總統的見證下，公開向收看直播的女友求婚，並成功獲得對方首肯。普丁也打趣稱，要協助這對新人籌措婚禮費用。

12月19日，在莫斯科舉行的普丁年度記者會上，一名記者手持寫著「想結婚」的標語。（圖／美聯社）

《日本電視台》報導，這場持續超過4小時半的記者會上，普丁針對烏克蘭情勢發表強硬談話。根據總統府社群公布的畫面，普丁聲稱，「戰略性的主導權已完全掌握在俄羅斯軍隊手中」。

就在記者會進行期間，普丁注意到一名年輕男記者巴札諾夫（Kirill Bazhanov）舉著寫有「想結婚」的標語，該記者隨後起身直視鏡頭，在記者會「主角」的普丁面前，向正在看直播的女友喊話，「奧爾嘉（Olga），妳願意嫁給我嗎?」

報導稱，記者會主持人隨後在這個「絕對不容許失敗」的場合宣布，「記者的女友接受了求婚」。這段插曲讓普丁展現出與平時不同的溫和一面。報導引述《美聯社》指，這場每年固定舉辦的記者會，已成為普丁展現貼近民眾形象的場合，「這是經過精心策劃的活動環節之一」。

此外，在當天的記者會接近尾聲時，一位記者注意到普丁先前曾稱相信「一見鍾情」，便詢問這位領導人「是否戀愛了？」，而私生活向來保密到家的普丁則是簡單地回應稱，「是的」。

