影》總預算陷僵局 賴清德嗆藍白：不要再跟人家談什麼憲政

「115年度中央政府總預算案」持續卡關，總統賴清德今（25日）出席活動時，語重心長地說，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？

賴清德今（25日）下午出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮，他在致詞時談到，國家持續在進步，不管中央政府或地方政府的合作，或是民間企業打拚，都是推動國家進步重要力量，在這種狀況之下，希望國會能夠支持協助國家持續進步，中央政府總預算應該要迅速付委，今天是耶誕節也是行憲紀念日，《憲法》明文規定立院對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，但現在只剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。

賴清德續批，所以如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？「我今天是語重心長，一方面用這樣的話感謝國人打拚，各行各業大家無不卯足全力，為自己公司、家人，但何嘗不是也為社會國家做出巨大貢獻，在這種狀況之下，政黨競爭難免，但不能夠犧牲國家利益，也不能犧牲人民利益，請立法院能夠神聖通過中央政府總預算，尤其是國防特別預算也應該審查，公開講支持國防預算，然後再藉由各種理由，連交付審查都不願意，國人聽不懂國人也沒辦法理解，既然聲稱支持為什麼連審查都不願意？」

賴清德續指，有什麼問題就審查嘛，執政黨禁得起考驗，編的每一筆預算都有根據，都符合國家社會人民發展的需要，國防特別預算也是根據國家自我保護需求所編的預算，立法院認為不宜可以刪除或刪減，但就是不能夠用各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意，利用歲末年終之際、這個機會，請在野黨跟執政黨能夠共同合作，立法院盡快審議中央政府總預算跟國防特別預算。

