影/繼「台北101」後…陸再公布「無人機俯瞰台灣省」15秒影片

大陸東部戰區開展圍台軍演「正義使命-2025」，解放軍官方微博「中國軍號」日前釋出「無人機視角俯瞰台北101」，真偽爭議餘波盪漾之際，再度發布「無人機俯瞰台灣省」影片，引發熱議。

陸再發布「無人機俯瞰台灣省」影片。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

解放軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」30日晚間公布15秒影片，開場為一架解放軍無人機採空中飛行姿態，隨後轉場宣稱是「俯瞰台灣省」陸地影像，儘管畫質模糊且呈黑白色調，但依稀可判定有一條河流貫穿其中，兩岸可見高樓建築和河灘地，甚至有車輛經過，片尾則為某段海岸線空拍畫面，過程中有一架飛機從下方低空飛過。由於未標明地點加上影片分辨率不足，難以確認是否真為空拍台灣影片。

廣告 廣告

影片依稀可見海岸線和飛機低空飛過。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

據悉，東部戰區29日啟動「正義使命-2025」圍台軍事演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

隨後「中國軍號」在微博上傳「這麼近那麼美，隨時到台北」短片，宣稱由無人機拍攝到俯瞰台北101畫面，立即引發網路熱烈討論，不少網友紛紛直呼「難道解放軍已經飛到台北了？」、「國軍防空系統失效了嗎？」對此，我國防部情報次長謝日升30日表示，有注意到這則網路訊息，不過據我方掌握大陸無人機都在24海浬外，和事實有所出入，「很明顯的認知作戰」。

另外，對於外界推測解放軍是利用TB-001「雙尾蠍」大型無人機拍攝101大樓，謝日升進一步說明，稱TB-001無人機確有在台灣周邊活動，但「肯定沒有進入到24浬鄰接區內」。至於照片真偽，他未明確回應僅稱畫面經過分析，「其實用手機透過AI處理就能得到想要的結果，若要刻意做的話，當然有各種可能」。

延伸閱讀

影/圍台軍演恫嚇台灣！陸學者高志凱：棒喝台獨「別玩火」

「正義使命-2025」圍台軍演已結束？陸國台辦回應了

圍台軍演川普稱「不擔心」？陸國台辦：警告台獨與「外部勢力」