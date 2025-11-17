影/罕見神蹟！8土地公加持 嘉義大福興宮半月擲出「2次立筊」

嘉義市知名的月下老人祖廟嘉邑崎頂大福興宮近期發生罕見現象，短短15天內有兩名信眾接連擲出「立筊」，令人嘖嘖稱奇。廟方表示，目前有八尊土地公分身正等待開光儀式，這個數字或許帶來了好運，讓信眾感受到神明的庇佑。

大福興宮短短15天內有兩名信眾接連擲出「立筊」。（圖／中天新聞）

據廟方透露，事件發生於10月29日上午，一名約60歲的婦人到大福興宮參拜祈求財運時，意外擲出「立筊」，讓現場信徒感到驚奇。僅隔15天後，來自台南新營市的林小姐首次到大福興宮參拜祈求平安，沒想到同樣擲出「立筊」。

這樣的現象在短短15天內發生兩次，機率極低，就連廟方人員也感到相當驚奇。總幹事蔡坤章表示，近期八尊土地公分身已安置在神明桌上，準備進行開光點眼儀式，儀式完成後，信眾可透過擲筊迎請分靈回家供奉。他進一步提到，「八」這個數字有「發」的諧音，或許象徵著好運的到來。

擲出「立筊」與「聖筊」其實意義相同，但因其罕見程度，信眾普遍認為「立筊」的層次更高。（圖／中天新聞）

蔡坤章解釋，擲出「立筊」與「聖筊」其實意義相同，但因其罕見程度，信眾普遍認為「立筊」的層次更高。廟方表示，這兩次「立筊」的出現，讓不少人對大福興宮的靈驗更加深信不疑。此外，廟方歡迎白沙屯媽祖分靈，長期供奉在大福興宮，讓善男信女參拜，祈求平安與福氣。

第二次立筊，廟方用金紙圍起來，許多民眾跑去觀看，嘖嘖稱奇。（圖／中天新聞）

