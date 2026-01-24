影/罕見！雪豹趴雪地10分鐘突飛撲 新疆女遊客閃避不及遭咬傷

大陸新疆阿勒泰地區富蘊縣可可托海鎮塔拉特村區域23日下午發生雪豹咬傷女遊客事件，傷者在路邊林帶遭雪豹攻擊，報警後立即送往富蘊縣人民醫院救治，傷情平穩。此事件引發外界對人與野生動物相處界限的關注。

一隻雪豹將一名女遊客撲倒。（ 圖／翻攝《揚子晚報》）

綜合大陸媒體報導，一名目擊者表示，他看到雪豹一動不動趴在寶石溝附近的雪地裡約10分鐘，隨後突然飛奔數十公尺撲向遊客，遊客根本來不及躲避。根據目擊者提供的影片，一行人從較遠處發現雪豹趴在一片開闊雪地中，同行者撥打電話試圖聯繫動物保護部門報告發現雪豹，並報告了自己的位置。該目擊者說：「前一秒還說牠快不行了，結果馬上就跑起來去攻擊了一個人。」

廣告 廣告

另一名網友介紹，事發時傷者和另外兩人一起下到路邊的雪地中，並非故意拍攝或靠近雪豹。雪豹攻擊時，他們已身處較深的積雪中，根本來不及躲避。事發後很多人圍了上來，雪豹才鬆口放棄離開。不少人推測，匍匐等候是貓科動物標準的捕獵動作，遊客可能進入了雪豹的狩獵範圍。

當地民宿業者證實此事，稱疑似同一隻雪豹22日傍晚曾現身民宿對面草場，推測因覓食困難靠近居民區。該民宿業者表示，雪豹非主動攻擊，係遊客靠近引發。

遭雪豹咬傷女子。（ 圖／翻攝《揚子晚報》）

富蘊縣林業和草原局、富蘊縣文化體育廣播電視和旅遊局23日晚間發布情況通報指出，目前相關部門已對相關區域加大安全巡查防護和宣傳教育，並呼籲廣大群眾和遊客務必遵守安全提示，遇到野生動物注意保持距離並及時報警，確保人身安全。

阿爾泰旅遊發展集團官方微信公眾號23日曾發布消息，指出1月17日、21日可可托海景區寶石溝一帶紅外相機連續拍攝到雪豹出沒的畫面，該區域正是前往可可托海國際滑雪度假區的必經之路，並提醒民眾途經寶石溝快速通過，切勿下車或靠近拍照，更不要單獨在周邊行走。

在動物學界和生態保護領域，雪豹一直被稱為「最溫和的大貓」，牠們對人類表現出的攻擊性在所有大型貓科動物中是最低的。在此次可可托海事件之前，全球範圍內幾乎沒有經過科學驗證的雪豹主動襲擊人類記錄。

延伸閱讀

半導體通路被市場低估！大摩初評文曄喊買

AI掀半導體結構性轉變 野村看好聯電、世界先進目標價大升五成

記憶體大戰白熱化！三星下月量產HBM4供貨輝達 搶攻AI市場