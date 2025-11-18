影／罷團募款爭議層出不窮 王鴻薇、許宇甄擬提修法補漏

鑑於當前《政治獻金法》只規範選舉活動，卻對罷免案從金流去向到剩餘款項不明無法可管，立委王鴻薇（右）、許宇甄（左）將修法把「罷免」等政治活動也納入規範，終結藉罷免金流斂財的爭議和亂象。（圖：王鴻薇臉書）

國民黨立委王鴻薇、許宇甄今天（18日）召開記者會，鑑於《政治獻金法》第二條只規範選舉活動，卻對罷免案從金流去向到剩餘款項不明無法可管，醞釀修法把「罷免」等政治活動也納入規範，終結藉罷免金流斂財的爭議和亂象。

王鴻薇指出，民進黨帶頭推動大罷免，除了政治惡鬥、製造社會對立之外，底下的「政治金流」更是難以估計，不少罷免案都發生違法募款的情況。她舉例，像是罷免基隆市長謝國樑的團體，透過募資平台「嘖嘖」違法超額募資716萬元，原本承諾罷免結束後會公開金流、並捐出剩餘款項，如今罷免早已落幕，但金流至今無人交代，也引發支持者撻伐。

廣告 廣告

此外，罷免國民黨立委牛煦庭的團體，曾宣布要將帳戶信託並公開，呼籲各界捐款，卻遭會計師以違反《政治獻金法》為理由拒絕接案，也導致罷團內鬨分裂。

許宇甄表示，對王鴻薇發動罷免的團體最為嚴重，罷團群組訊息有所謂的「文宣組長」宣稱，法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓別人抓到小辮子，要求支持者在現場「以現金交由有志工證的志工」，明顯知法犯法；還成立「課金公媽」群組，要求大家認領派報等費用，把款項直接給廠商，廠商再把做好的文宣品交付罷團；甚至定期指定課金任務，「把民眾當盤子，把違法當遊戲」。

許宇甄表示，這些罷團無疑都在鑽法律漏洞，但是經過檢舉提告，都被說「無法可管」最後不了了之。監察院先前提出，依現行《公職人員選罷法》及《政治獻金法》，罷免案提議人之領銜人與被罷免人欲進行募款，目前「法無明文規定」，促請加速罷免募款修法規範；內政部今年二月更提出《政治獻金法》修正草案，增列罷免案提議人的領銜人及被罷免人均得收受政治獻金機制，不過在「大罷免大失敗」後，一切全都停止。

王鴻薇指出，選舉和罷免是我國憲法賦予人民的參政權，但罷免活動募款目前竟然無法可依，執行機關監察院更無法可管，這些民主活動變相成為斂財手段，為了讓政治活動的募款有明確規範，這次修法希望將罷免等活動也納入《政治獻金法》規範，杜絕惡質選罷亂象。（張柏仲報導）