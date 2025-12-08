影/羅馬尼亞賓士高速失控「飛越車陣」！恐怖瞬間曝光
羅馬尼亞奧拉迪亞市（Oradea）3日驚傳一起離奇車禍，一輛賓士轎車疑因駕駛突然病發，導致車輛失控，先是衝撞馬路邊緣，之後高速「飛起」越過多部車輛，宛如火箭，整個過程被監視器拍下，畫面相當駭人。
英國《太陽報》（The Sun）報導，這起事故發生於3日晚間，事發的賓士疑似因失控，先是衝上路緣，差點撞上一輛公車，之後整車突然騰空彈起、越過車陣，再撞上加油站附近的電線桿。
附近監視器拍下驚心動魄的一幕，根據影片，這輛轎車高速行駛，擦到路緣後衝上半空，整輛車如同火箭般劃過夜空，最終重摔在地。奇蹟的是，49歲駕駛僅受輕傷，雖有幾處骨折，但並無生命危險。
警方指出，這名駕駛疑似因糖尿病急性發作，突然暈厥，導致車輛完全失控，最終釀成離奇車禍。事故發生後，他被困在變形車體中，由救難人員破壞車門後救出並送醫治療。當局表示，儘管駕駛受傷，他仍被開罰約365美元（約1.1萬台幣），駕照將被吊扣90天。
延伸閱讀
MLB/川普也懂棒球？ 呼籲將克萊門斯納入名人堂
尷尬！賈吉世足賽分組抽籤 螢幕卻播「要命失誤」全場看傻
MLB/比大谷翔平還會轟 國聯全壘打王和紅人互拋媚眼
其他人也在看
快訊／BMW暴衝撞2車衝上人行道 駕駛命危送醫
新北市新莊區幸福路上的佳瑪商場前，今天（6日）下午1時許，1輛BMW不明原因暴衝，連續撞了1輛汽車及1輛機車，然後衝上行道，駕駛一度受困車內，經獲報到場的消防隊救出後，因沒了生命徵象，由救護車送醫搶救中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
南投七旬翁「1分鐘3連撞」肇逃 民眾見義勇為攔車
南投縣 / 綜合報導 南投市發生連環撞逃逸車禍，一名71歲老翁開車，短短1分鐘內開了800公尺，卻接連發生3起事故，他先擦撞一輛路旁轎車，但是他沒有停下，繼續追撞行駛中的機車和微電車，造成騎機車的警專學生摔車輕傷，騎微電車的69歲男子腦內出血重傷，見義勇為的民眾趕快攔下男子的車輛，男子雖然沒有酒駕，卻坐在駕駛座上沒有開口說話，一直到被帶進警局偵訊，他還是一語不發，而警方調查，老翁先前已經在高速公路肇事，為了趕赴同學會，短短時間肇事四次，是否是吃慢性病藥，影響注意力，有待釐清。騎白色機車的警專學生，行駛在南投市南崗路，下一秒，一輛黑色轎車從後方追撞，警專生連人帶車摔倒，幸好他及時縮起身體，翻滾一圈化解衝擊力，但也痛得一時站不起來，目擊民眾說：「滑行了20，30公尺。」20秒後，黑色轎車又追撞另一名騎微電車的69歲李姓男子，李姓男子整個人撲倒在地，連安全帽也噴飛。目擊民眾說：「撞到了，安全帽已經飛出來了。」李姓男子頭部撞傷，幸好車禍地點對面就是消防隊，救護車緊急把他送醫，而目擊民眾看到黑色轎車連續肇事逃逸，一路緊追在後，終於攔下車子，見義勇為民眾VS.肇事男子說：「撞到人，太離譜了，還完全沒有意識。」肇事的71歲陳姓駕駛，坐在駕駛座上，兩眼茫然不發一語，似乎不知道發生了什麼事，警方把他強制帶出車外調查，男子在12點16分左右，先擦撞路旁汽車，半分鐘後撞到警專學生機車，接著又撞到李姓男子的微電車，1分鐘內開了800公尺3連撞，最後被民眾攔下，受傷的19歲警專生，肩膀和手都有擦傷。受傷鄭姓警專生說：「身體上的反應，就是我沒有想法，就是一個動作，然後我就這樣縮起來。」李姓男子疑似腦內出血，被送回高雄治療，而肇事的陳姓男子，在派出所內還是一句話都不說，肇事男子外甥說：「(開車)下來南投這邊參加同學會，(男子)最近就是心臟有一點狀況，他有吃了醫院開的藥。」親友透露，男子住台中，一個月前聚餐時狀況還正常，不清楚為什麼會發生這種事，而就在他開車前往南投參加同學會時，還在高速公路發生擦撞事故，算一算這趟路，一共肇事4次，肇事陳姓男子沒有酒駕、毒駕，是否因為服用心臟疾病藥物，導致他開車出狀況，還要進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
淡水拖板車失控自撞分隔島 駕駛傷重不治｜#鏡新聞
新北淡水發生一起死亡車禍！今天（12/6）早上8點多，一輛拖板車行經淡金路疑似因為駕駛身體不適，車子突然失控撞向分隔島，甚至衝到對向車道，造成淡金公路一度塞車，而駕駛送醫前已經失去生命跡象經過1個小時緊急搶救，最後還是宣告不治。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「牛魔王」超跑路口碰撞重機！ 騎士摔飛骨折送醫
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣芬園鄉139縣道昨(6)日發生一起交通事故，一輛「牛魔王」超跑行經大彰路以及員草路交叉口，左轉撞上紅牌重機，騎士當場送醫。畫面中可以看到重機的車殼碎一地，可見衝擊力道還不小，紅色的跑車停放在路中央，周圍也已經擺放三角錐，經過警方酒測，駕駛以及騎士酒測值皆為0，騎士全身多處擦傷、左手骨折，所幸沒有生命危險，至於事故原因還在釐清當中。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
淡金公路嚴重車禍！ 拖板車自撞安全島駕駛不治
新北市 / 綜合報導 今（6）日早上8點多，新北市淡水區的淡金公路發生一起嚴重車禍，一輛拖板車不明原因自撞安全島後，再衝撞對向，整輛車打橫在2個車道。過程中波及另一部汽車，拖板車司機當場沒有呼吸心跳，送醫不治。據了解，37歲的黃姓駕駛有心血管疾病，是否因身體因素造成失控，詳細原因及肇責還待後續調查釐清。一輛拖板車路線越來越偏，接著撞擊護欄，瞬間塵土飛楊，如果再慢個一秒，轎車恐怕就會被撞上，目擊民眾說：「對向衝過來，(拖板車)是怎麼開的。」從高處往下看，拖板車的車頭卡在安全島，整輛車佔據車道機車道還有人行道，路燈斷裂車殼零件也四散一地，目擊民眾說：「開始清理後面要讓車輛先通過。」白車駕駛站在路邊看起來驚魂未定，因為他當時被拖板車追撞，好在力道沒有很大，車子左前輪爆胎保險桿嚴重毀損，他人只有輕傷不用就醫，目擊民眾說：「這是肇事車禍。」這起嚴重的車禍意外6日早上8點多，發生在新北淡水淡金路二段往三芝方向，當時37歲的黃姓拖板車司機，不明原因失控自撞安全島，再衝撞到對向車道，還波及到一輛汽車與一台機車。目擊民眾說：「好像是這個橋墩，然後他(司機)就往下滑，不知道是滑還是駕駛，到了過來以後，大概就到了那個橋墩，(拖板車)就整個轉向進來了。」由於適逢假日，淡金路車流量很大，拖板車險些撞到輕軌橋墩，還90度橫切，但幸運的是沒有釀成更嚴重傷亡，拖板車停在附近空地，雙黃燈也還一閃一閃，據了解黃姓駕駛有心血管疾病，疑似開到一半身體不適，而他也意識到刻意打燈放慢速度。目擊民眾說：「由東往西過來，(拖板車)就突然轉向，那個時候我想，(司機)已經趴下去了。」事發後駕駛的父親趕到派出所，感覺有些不知所措，是否因為身體因素導致車禍，進而造成這起意外，相關單位還要調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北男「毒駕」恍惚狂撞波及多車! 肇事駕駛還想落跑被攔
社會中心／綜合報導毒駕自撞路邊車輛，又和對向車輛發生碰撞，一共波及六部汽機車和一輛自行車！這是發生在新北市中和忠孝街，昨晚九點左右，撞到一部轎車和四輛機車後，非但沒停車，還逆向行駛，再衝到對向撞白色轎車。闖禍後還想落跑，白色轎車車主不顧車頭被撞凹，當街倒車攔車，才阻止他持續肇事。白色轎車不顧自己車頭被撞凹，馬路上倒車行駛，就是為了攔阻撞他的黑色轎車，對方肇禍還想落跑，只是過程不慎撞上單車，就怕二度撞擊，路人合力拉開騎士，黑色轎車因為有白車當街擋車，才沒有繼續肇禍下去。警方vs.詹姓肇禍駕駛「現在將你逮捕喔，往後走還要往後走，你包包先幫我拿下來好不好。」白車遭毒駕黑車逆向撞上 車頭嚴重凹陷當街倒車阻攔肇逃駕駛（圖／民視新聞）黑色轎車駕駛下車後，一臉恍惚，似乎還搞不清狀況，新北市中和華新街，發生重大車禍，黑車駕駛詹姓男子，肇逃還想落跑，當街被攔，被撞的白車車頭幾乎全毀，肇禍的黑車車頭，也呈現扭曲變形，男子涉嫌毒駕，一路從中和忠孝街，就開始沿路肇禍。南勢所所長許勝凱表示「本轄華新街一帶，發生毒駕追撞多輛車案件，員警到場後立即管制現場，並對肇事男子實施唾液快篩，結果呈現陽性。」黑車先在中和忠孝街擦撞路邊五輛汽機車又在華新街逆向撞白車 駕駛唾篩呈陽性反應（圖／民視新聞）5日晚間九點左右，黑色轎車先是在忠孝街，擦撞路邊停放車輛，一共一部轎車四部機車，非但沒停車，一路來到華新街，逆向行駛撞上對向白色轎車，眼見肇禍不停，白車倒車攔阻，而肇禍的45歲詹姓駕駛，除了被查獲一枚喪屍煙彈一支針筒，經過唾液篩檢也呈現陽性反應，涉嫌毒駕。南勢所所長許勝凱表示「警詢後依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌，及刑法公共危險罪嫌，移請新北地方檢察署偵辦。」毒駕的詹姓男子，車禍過程右手骨折，挨撞的廖姓駕駛以及單車騎士，則是受到擦挫傷，毒駕上路，這下不但持毒和涉及過失傷害被逮，後續還得負起賠償責任。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：新北男「毒駕」恍惚狂撞波及多車! 肇事駕駛還想落跑被攔 更多民視新聞報導宜蘭警執勤遭撞重傷 礁溪分局長試音時哽咽：最不願看見的事最新／淡水再傳車禍！拖板車失控自撞安全島「駕駛昏迷送醫」宜蘭警執勤遭撞重傷 蕭美琴不捨：希望大家為他集氣民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
轎車離奇暴衝擦撞汽機車 駕駛救出時已無呼吸心跳
新北市 / 綜合報導 新北市新莊區幸福路上的熱鬧商圈，今（6）日下午發生一起驚險車禍，一輛白色轎車突然失控暴衝，撞上多輛汽機車與腳踏車，造成機車騎士及乘客輕傷，幸好送醫後沒有大礙，但闖禍的轎車駕駛卻被發現沒了呼吸心跳，送醫急救。警方初步了解，駕駛似乎是身體不適，但是否因此導致車禍，仍待進一步釐清調查。白色轎車從巷弄裡開出來，沒有減速直直往前衝，撞擊前方的雙載機車，這時直行的灰色車輛，來不及反應直接撞上，兩車雙面夾擊，機車騎士趕緊跳車保命，乘客也因為撞擊力道跌倒在地。沒想到這輛白色轎車突然油門一踩，再度暴衝，撞上多輛停在一旁的腳踏車，及一輛普重機車，最後被路邊大樹擋下，才沒有撞進店裡，巨大撞擊聲響，也讓目擊民眾全都嚇壞了，目擊民眾說：「他其實中間有撞到一台摩托車，然後撞到的時候就開始暴衝，然後就撞到那顆樹，油門就一直踩一直踩一直踩，就踩著不放，然後還把這台機車，就是撞飛上來。」車禍發生在6日下午，新北市新莊區的幸福路上，駕駛疑似因為不明原因，導致車輛失控，和多輛汽機車發生碰撞，救護人員獲報趕到現場，將受傷的機車騎士與乘客送醫，幸好沒有大礙，但轎車駕駛卻沒了呼吸心跳，目擊民眾說：「就很多人去旁邊看，說他好像有點抽搐，然後就是吐，不知道是酒駕還是什麼不知道。」回到事發現場，肇事車車窗玻璃更插在樹上，可見當時撞擊力道之大，警方調查，駕駛疑似身體不適，但是否因此導致車禍，仍待進一步釐清調查。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 4
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 810
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 211
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 25 分鐘前 ・ 253
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 16 小時前 ・ 332
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 20
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 224
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 7 小時前 ・ 12