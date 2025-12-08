影/羅馬尼亞賓士高速失控「飛越車陣」！恐怖瞬間曝光

羅馬尼亞奧拉迪亞市（Oradea）3日驚傳一起離奇車禍，一輛賓士轎車疑因駕駛突然病發，導致車輛失控，先是衝撞馬路邊緣，之後高速「飛起」越過多部車輛，宛如火箭，整個過程被監視器拍下，畫面相當駭人。

羅馬尼亞發生離奇車禍。（示意圖／Pexels）

英國《太陽報》（The Sun）報導，這起事故發生於3日晚間，事發的賓士疑似因失控，先是衝上路緣，差點撞上一輛公車，之後整車突然騰空彈起、越過車陣，再撞上加油站附近的電線桿。

附近監視器拍下驚心動魄的一幕，根據影片，這輛轎車高速行駛，擦到路緣後衝上半空，整輛車如同火箭般劃過夜空，最終重摔在地。奇蹟的是，49歲駕駛僅受輕傷，雖有幾處骨折，但並無生命危險。

警方指出，這名駕駛疑似因糖尿病急性發作，突然暈厥，導致車輛完全失控，最終釀成離奇車禍。事故發生後，他被困在變形車體中，由救難人員破壞車門後救出並送醫治療。當局表示，儘管駕駛受傷，他仍被開罰約365美元（約1.1萬台幣），駕照將被吊扣90天。

