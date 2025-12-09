影/美不再當世界警察？蔡正元曝川普心態：你們出錢、我看著就好

美國最新國家安全策略報告近日引發關注，前立委蔡正元表示，報告顯示，美國正大幅從全球主義退卻，並逐步放棄「世界警察」角色。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《國際直球對決》）

蔡正元在中天節目《國際直球對決》表示，「赫格塞斯（Peter Hegseth）認為美國為什麼要花這麼多錢去維持全球秩序？那些花費根本不該由我承擔，你們自己有錢，為什麼不自己負責？」蔡正元認為，美國將以務實的現實主義處理國際事務，而不再以「民主人權」為名分介入全球。

赫格塞斯也點名日本，稱日本是儲蓄率極高的國家，民眾平均儲蓄額相當於年所得兩倍，讓政府能承擔高額負債。對於日本依美方要求擴大國防預算，蔡正元說，「南方某小島都喊要編到4%到5%，你們才2%，怎麼夠？」即便如此，日本國內對2%軍費亦已出現反彈，擔心將國家推向危險局勢。

蔡正元表示，川普並不打算與中國大陸發生武力衝突，也不願投入高成本，「日本出錢、台灣出錢、南韓出錢。你們付錢，我就幫你們看著。但美國自己不想付成本。」他指出，這就是川普政府所謂的「現實主義」，每一筆付出都必須算得清楚，不再像拜登政府訴諸價值或盟友關係。

